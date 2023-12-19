مؤتمر تشافي: لقد فشلنا ولكن.. وهذا ما ينقصنا

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 15:33

كتب : FilGoal

تشافي

أوضح تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن فريقه قد فشل في الفترة الأخيرة في الفعالية أمام المرمى والدفاع كفريق.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة منافسه ألميريا يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي: "لقد فشلنا في الفترة الماضية لكن سنقاتل، نستطيع أن نعود مرة أخرى، إذا تعثرنا مرة أخرى ستكون الأمور معقدة أكثر علينا، سنكافح على جميع البطولات".

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وأضاف "لدينا نقص في الفعالية أمام المرمى وليفاندوفسكي غير مستثنى من ذلك، لكن هذا يعتبر فشل لنا جميعا".

وتابع "لدينا حتى الآن 9 نقاط أقل من الموسم الماضي في نفس الفترة بسبب ارتكابنا الأخطاء، ليس لدينا العدوانية الكافية في المباريات وقلة ذلك يسبب لنا الضعف بشكل كبير".

ولم يحقق برشلونة الفوز في آخر 3 مباريات له ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إذ خسر ضد جيرونا محليا بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادل ضد فالنسيا بهدف لكل منهما، وهُزم ضد رويال أنتويرب البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

وأنهى حديثه قائلا: "ما نفقده هو أننا لا ندافع جيدا عندما نعاني، حافظنا على شباكنا من تلقي الأهداف كثيرا الموسم الماضي عكس الأمر حاليا، لذلك يجب أن نسترجع ونحافظ على قوتنا الدفاعية لنتمكن من المنافسة على جميع البطولات".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يتذيل ألميريا بخمس نقاط إذ إنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز في الدوري.

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