سبورت: لونجليه يوافق على الانضمام لميلان

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن إمكانية انضمام كليمون لونجليه لاعب برشلونة المعار لأستون فيلا لفريق ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كليمون لونجليه النادي : أستون فيلا ميلان برشلونة

وفقا لسبورت فإن لونجليه قد وافق على الانضمام لميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إجبارية الشراء.

بالطبع تظل إعارة اللاعب لأستون فيلا حتى نهاية الموسم هي العائق أمام الصفقة حاليا لذلك يبحث برشلونة مع اللاعب على طريقة لإنهاء الإعارة.

ويتبقى في عقد اللاعب مع برشلونة موسمين إضافيين.

ويبحث ميلان حاليا عن لاعب لتدعيم خط الدفاع بسبب معاناة الفريق من أكثر من إصابة على مستوى الدفاع جعلته يلعب بفوكايو توموري بجانب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر في كقلبي دفاع.

ولم يشارك لونجليه مع أستون فيلا منذ بداية الموسم الحالي سوى في 5 مباريات كان جميعها في دوري المؤتمر الأوروبي ولم يشارك اللاعب في أي دقيقة بالدوري الإنجليزي.

اللاعب الفرنسي انضم لبرشلونة في عام 2018 قادما من إشبيلية، وقضى الموسم الماضي معارا لتوتنام.