وكيل لوكاكو يوضح حقيقة انتقاله إلى الهلال السعودي

كشف سيباستيان ليدور وكيل أعمال البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما موقف اللاعب من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم لوكاكو بالانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي، عندما فاوضه الهلال.

وقال ليدور في تصريحات لجريدة اليوم السعودية: "لوكاكو مرتبط بعقد في الوقت الحالي مع نادي روما، وتركيزه الكامل مع نادي العاصمة الإيطالية في الوقت الحالي، من أجل استعادة مستواه المعهود".

وأضاف "غير صحيح ما يتردد في الوقت الحالي، عن وجود تفاوض من جانب نادي الهلال السعودي للتعاقد مع لوكاكو".

وشدد "المفاوضات كانت في وقت سابق، واللاعب لديه عقد حاليا مع نادي روما".

في أكتوبر الماضي، كشف روميلو لوكاكو مهاجم روما سبب رفضه عرض الهلال السعودي قبل الانضمام إلى روما معارا في نهاية المطاف من تشيلسي.

وتحدث لوكاكو في مؤتمر صحفي قائلا: "سأتحدث حينما يكون الوقت صائبا لذلك لكن إن قلت لكم ما حدث خلال الصيف الماضي الكل سيشعر بالصدمة".

وواصل "كان هناك لحظات حيث شعرت أنني على وشك الانفجار وقبل خمس سنوات ربما كان حدث ذلك".

وعن الهلال قال: "لقد شعرت باهتمامهم لكن بعد المحادثات لم أقتنع بشكل كامل، الدوري السعودي سيصبح بين الأكبر في العالم لكنني لم أرغب في مغادرة أوروبا حاليا".

وتابع لوكاكو "كنت أعرف ما سيحدث خلال الصيف وكان هناك عدة أندية لن أنتقل لهم أبدا، وبالتفكير فيما حدث معي في السنوات الأخيرة على المستوى الكروي والشخصي كل ذلك جعلني أتخذ قراري في النهاية".

واختتم لوكاكو حديثه "لا أحب الحديث كثيرا خارج الملعب ولكن أحيانا يكون من الجيد إخبار الجمهور ما حدث وما لم يحدث، وسأفعل ذلك يوما ما ولكن ليس الآن لأنني أريد الاستمرار في تركيزي على كرة القدم فقط، لأنني حينما أتحدث فيتم فهم كلامي بشكل خارج عن السياق ولا أريد حدوث ذلك حاليا".

وأسهم البلجيكي في 14 هدفا مع فريقه روما في الموسم الجاري.

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