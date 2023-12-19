تقرير يكشف إمكانية تعاقد برشلونة مع لاعب وسط في الشتاء

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 14:07

كتب : FilGoal

تشافي

يمر نادي برشلونة الإسباني بحالة اقتصادية سيئة منذ فترة طويلة وضعته في مأزق مع قواعد المالي النظيف في إسبانيا ولذلك حسب مصدر في برشلونة كشف صعوبة التعاقد مع لاعبين لذلك السبب.

وتمكن برشلونة من إقناع نادي أتليتكو باراناينسي البرازيلي للحصول على خدمات فيتور روكي مبكرا في الشتاء بدلا من الصيف المقبل، لكنه ليس اللاعب الوسط الذي يعوض أدوار جافي.

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ووفقا لموقع "ريليفو" الإسباني الذي تحدث مع مصدر من داخل برشلونة وقال: "الأمر يعتمد على قواعد اللعب المالي النظيف فبدون التوافق معه لن نستطيع التعاقد مع أي لاعب في الشتاء".

وأضاف "لا نحب أن نمنح الجماهير توقعات غير حقيقية، لكن الأمر صعب".

وأنهى حديثه قائلا: "سنكمل بالقائمة الحالية في حالة عدم التعاقد مع أي لاعب جديد، نحن سعداء بلاعبينا".

ونُشرت تقارير إخبارية من قبل أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلوجرانا لم يُعجب بأوريل روميو لاعب الوسط المنضم حديثا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وبالإضافة إلى إصابة جافي وانتهاء موسمه فيريد لاعب وسط هجومي أكثر ولديه صفات جافي.

Players Sayings on X:

ويبدو أن هدف المدير الفني الإسباني يُصعب تحقيقه خلال الشتاء بسبب المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها النادي الإسباني منذ فترة وحتى الآن.

برشلونة الدوري الإسباني تشافي جافي
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