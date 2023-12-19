تقرير يكشف خطة ألعاب Marvel حتى عام 2030

كشف موقع Resetera عن خطة ألعاب شركة Marvel المقبلة حتى عام 2030.

الشركة كانت قد أعلنت عن نيتها طرح لعبة شخصية Wolverine من عالم إكس مين ولكن وفقا للموقع فإنها لن تكون أول لعبة يتم طرحها من مارفل.

أول ألعاب مارفل المقبلة ستكون Venom هو الشخصية الشريرة من سلسلة سبايدر مان الشهيرة وسيتم طرحها عام 2025.

موعد طرح Wolverine سيكون في عام 2026 أي بعد فينوم بعام.

التقرير أشار إلى أن الشركة ستعمل على طرح الجزء الثالث من سبايدر مان عام 2028.

ويعمل ستوديو Insomniac مطور ألعاب مارفل على طرح لعبتها الأخيرة تحت عنوان إكس مين عام 2030.