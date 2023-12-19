بدون تغيير عن مباراة الذهاب.. ألوان زي الزمالك في مواجهة ساجرادا

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 13:13

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا

عقد ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة ساجرادا الأنجولي والزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا غدا الأربعاء خارج ملعبه في الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحضر الاجتماع من جانب الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا عامل المهمات.

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وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي ساجرادا زيه الأساسي بالقميص الأخضر والشورت الأسود بينما يرتدى حارس مرماه الزي الأزرق الكامل.

وسيلعب الزمالك بزيه التقليدي باللون الأبيض الكامل على أن يرتدي حارس مرماه الزي الأصفر.

ويتصدر الزمالك مجموعته محققا العلامة الكاملة حتى الآن بعد تحقيق الفوز على أبو سليم الليبي وساجرادا وسوار الغيني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية ساجرادا
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