من أجل بطولات إسبانية أكثر شفافية.. نشر محادثات الحكم مع حكام تقنية الفيديو

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 13:29

كتب : FilGoal

حكم الدوري الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم نشر محادثات حكم الساحة مع تقنية الفيديو في الفترة المقبلة من أجل بطولات أكثر شفافية.

ويشهد الدوري الإسباني العديد من اللقطات الجدلية في كل جولة.

ونشر الاتحاد الإسباني بيانه كالتالي:

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اتفقنا مع رابطة الدوري الإسباني على البدء في نشر الصور والتسجيلات الصوتية للمحادثات بين حكم الساحة وتقنية الفيديو أثناء مراجعة الحالات من خلال المشغلين الرسميين للمسابقات.

وسيبدأ هذا المشروع اعتبارا من بطولة السوبر الإسباني في دور نصف النهائي يومي 10 و11 يناير من العام المقبل وفي النهائي يوم 14 من الشهر ذاته.

وسننشر الصور والتسجيلات الصوتية بعد انتهاء كل جولة خلال بطولة الدوري، لتوفير تجربة جيدة للجماهير وفهم قرارات الحكام بشكل أفضل من أجل بطولة أكثر شفافية.

وستتوفر المزيد من المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني للمشجعين ووسائل الإعلام لفهم كيف ستعمل هذه الديناميكية الجديدة.

وسبق الاتحاد الإنجليزي والإيطالي والسعودي نظيرهم الإسباني في توفير هذه الخدمة للجماهير خلال الموسم الجاري.

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يذكر أن هناك العديد من القرارات التحكيمية الجدلية في الكرة الإسبانية تثير الجدل عبر وسائل الإعلام وبين المدربين واللاعبين ولذلك قرر الاتحاد المحلي عرض المحادثات التحكيمية لفهم الأمور.

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