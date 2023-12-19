مودريتش يعلق على مستقبله وتجديد عقده مع ريال مدريد

علق لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني على تجديد عقده والاستمرار مع النادي الملكي لموسم آخر.

وحصل مودريتش على جائزة من صحيفة "آس" الإسبانية تقديرا لمسيرته الكروية التي شارك فيها ما يقرب من ألف مباراة.

وخلال الحفل علق على تجديد التعاقد مع ريال مدريد لموسم آخر إذ قال: "هذا ليس الوقت الصحيح للحديث عن تجديد العقد، حاليا أعيش الحاضر وأصب تركيزي فقط على عملي".

وأضاف "لنرى ما سيحدث في المستقبل، أحاول الاستمتاع بكل حصة تدريبية، حالتي النفسية جيدة للغاية إذ ألعب لأفضل فريق في العالم".

وعن الفوز دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري قال: "التتويج به سيكون لا يصدق، لايبزيج منافسنا في دور الـ16 يلعب بطريقة جيدة، لكن يجب علينا التركيز أولا على الدوري وكأس ملك إسبانيا".

وعن الإصابات التي تضرب الفريق قال: "أريد أن أرسل دعمي لجميع المصابين خاصة ديفيد ألابا، الأمر صعبا علينا، لكن سنستمر في الصمود حتى النهاية".

وأُصيب المدافع النمساوي خلال مباراة فريقه ضد فياريال التي أقيمت الأحد الماضي في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وينتهي عقد لاعب الوسط الكرواتي البالغ من العمر 38 عاما بنهاية الموسم الجاري.

ولم يلعب مودريتش بشكل أساسي كثيرا في الموسم الجاري مثل المواسم الماضية، إذ بدأ أساسيا في 10 مباريات فقط، بواقع 7 مباريات في الدوري و3 في دوري أبطال أوروبا، في حين لعب أساسيا في الموسم الماضي في 21 لقاء.