خبر في الجول - قندوسي جاهز لمواجهة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

أصبح أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا جاهزا للمشاركة في المباريات مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وعلم FilGoal.com أن قندوسي جاهز لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري بعد المشاركة في التدريبات الجماعية لسيراميكا كليوباترا بشكل طبيعي.

قندوسي كان قد تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الركبة من الدرجة الأولى.

ويلعب قندوسي الموسم الحالي معارا لسيراميكا كليوباترا من الأهلي.

وشارك اللاعب الجزائري مع سيراميكا كليوباترا حتى الآن في 6 مباريات وخلالهم تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

ويخوض سيراميكا كليوباترا حاليا معسكرا في دبي استعدادا لكأس السوبر.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مع الأهلي يوم الإثنين المقبل 25 ديسمبر في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر وبيراميدز في المباراة النهائية لكأس السوبر.

ويشارك سيراميكا في كأس السوبر بصفته بطل كأس الرابطة المصرية.

ويقام كأس السوبر المصري لأول مرة هذا الموسم بمشاركة 4 فرق.