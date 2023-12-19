خبر في الجول - قندوسي جاهز لمواجهة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 12:04

كتب : عمرو نبيل

أحمد قندوسي - سيراميكا كليوباترا

أصبح أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا جاهزا للمشاركة في المباريات مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وعلم FilGoal.com أن قندوسي جاهز لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري بعد المشاركة في التدريبات الجماعية لسيراميكا كليوباترا بشكل طبيعي.

قندوسي كان قد تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الركبة من الدرجة الأولى.

أخبار متعلقة:
بينهم صلاح.. كلوب يكشف عن تقييمه لقادة ليفربول بالدرجات من 1 إلى 10 ظهور تقنية التسلل شبه الآلي في كأس آسيا نجم فلومينينسي يكشف فريقه المفضل بين ريال مدريد وبرشلونة ميسي سيقابل فريق طفولته.. إنتر ميامي يعلن مواجهة أولد بويز وديا

ويلعب قندوسي الموسم الحالي معارا لسيراميكا كليوباترا من الأهلي.

وشارك اللاعب الجزائري مع سيراميكا كليوباترا حتى الآن في 6 مباريات وخلالهم تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

ويخوض سيراميكا كليوباترا حاليا معسكرا في دبي استعدادا لكأس السوبر.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مع الأهلي يوم الإثنين المقبل 25 ديسمبر في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر وبيراميدز في المباراة النهائية لكأس السوبر.

ويشارك سيراميكا في كأس السوبر بصفته بطل كأس الرابطة المصرية.

ويقام كأس السوبر المصري لأول مرة هذا الموسم بمشاركة 4 فرق.

الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري
نرشح لكم
بناء على طلب فيتوريا.. رابطة الأندية تعلن عدم إقامة مباريات يوم 2 يناير مدرب صنداونز ردا على مهاجم بيراميدز: نلعب المباريات في الملعب وليس تويتر السوبر المصري - الشناوي في قائمة بيراميدز رغم الإصابة.. وعودة صبحي وعادل حازم إمام: أنا غير مؤهل لإدارة الزمالك حاليا.. وتأثرت نفسيا بسبب قرار حسن شحاتة هيثم عرابي يتحدث عن مصير عمر كمال وموقف كريم وليد.. والمنافسة على لقب الدوري كأس العالم للأندية - في مباراة البرونزية.. الأهلي بالزي الأسود أمام أوراوا تصنيف فيفا - لا جديد في ترتيب المراكز الأولى ومنتخب مصر.. وتقدم كوت ديفوار حازم إمام: السعيد سيعود للمنتخب في هذه الحالة.. وفيتوريا يريد تأجيل هذين المباراتين بالدوري
أخر الأخبار
بناء على طلب فيتوريا.. رابطة الأندية تعلن عدم إقامة مباريات يوم 2 يناير 13 دقيقة | منتخب مصر
مدرب صنداونز ردا على مهاجم بيراميدز: نلعب المباريات في الملعب وليس تويتر 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
السوبر المصري - الشناوي في قائمة بيراميدز رغم الإصابة.. وعودة صبحي وعادل 59 دقيقة | الكرة المصرية
بعد السكتة القلبية.. قائد لوتون يخرج من المستشفى ويبدأ فترة التأهيل ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن نظام دوري السوبر الأوروبي بعد عودته للحياة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواجهة سعودية نارية محتملة.. الكشف عن تفاصيل قرعة دوري أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
بيان من برشلونة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بيريز يعلق على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة