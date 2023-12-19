ظهور تقنية التسلل شبه الآلي في كأس آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق تقنية كشف التسلل بشكل نصف آلي في نهائيات كأس آسيا 2023 الشهر المقبل.

يتنافس 24 منتخبا من قارة آسيا على لقب البطولة التي تقام بقطر، وذلك خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

وأفاد الاتحاد الآسيوي عبر موقعه: "سيكون بإمكان حكام مباريات كأس آسيا 2023 تعزيز قراراتهم من خلال الاستفادة من نظام التسلل شبه الآلي، والذي سيتم تطبيقه في جميع المباريات الـ51 بالبطولة".

وستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليصبح الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري بالعالم يقوم بتطبيق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية.

ويأتي تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في البطولة، لتعزيز تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، والتي سيتم تطبيقها بشكل كامل، في أعقاب تطبيقها بنجاح اعتباراً من الدور ربع النهائي خلال النسخة الماضية عام 2019.

وقال سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "حكام المباريات الآسيويين أكدوا مكانتهم بين أفضل حكام العالم، وسوف يساهم تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في مساعدتهم على الارتقاء بمستوى المعايير إلى درجات أعلى".

ونشر الاتحاد الآسيوي بيانا حول التقنية وجاء على النحو التالي:

خضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا.

ويقوم النظام باستخدام 13 كاميرا متخصصة، يتم توزيعها بشكل استراتيجي من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.

وسوف يسهّل تطبيق هذه التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في موقع تسلل باستلام الكرة، حيث يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد، كي يقوم بتدقيق موقع اللاعب على الفور.

ومن خلال تدقيق خطوط التسلل التي يقوم بوضعها هذا النظام في كل لحظة، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتم إعلام حكم الساحة، ويتم اتخاذ القرار النهائي على أرض الملعب من قبل الحكم.

وبمجرد استكمال عملية اتخاذ القرار، يتم استخدام ذات القيم التي استخدمت في عملية صنع القرار، من أجل صناعة تصميم ثلاثي الأبعاد، ليتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب كأس آسيا، وسيتم تزويد القنوات الناقلة بهذا التصميم، بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية.

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وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011.

وتقام مباراة افتتاح كأس آسيا 2023 بين منتخب قطر الدولة المضيفة والمدافعة عن اللقب ومنتخب لبنان، في استاد لوسيل المونديالي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقارب 88 ألف مقعد.

ومن المقرر أن يستضيف أيضاً نهائي البطولة الآسيوية المرتقبة. وكان استاد لوسيل الشهير قد شهد المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.