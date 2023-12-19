ميسي سيقابل فريق طفولته.. إنتر ميامي يعلن مواجهة أولد بويز وديا

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 11:14

كتب : FilGoal

ليو ميسي - برشلونة - قميص نيولز أولد بويز

أعلن نادي إنتر ميامي استعداده لخوض مباراة ودية ضد نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وطرح إنتر ميامي تذاكر المباراة التي ستقام يوم 15 فبراير المقبل استعدادا للموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

المباراة سيكون لها واقع خاص بالنسبة للنجم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي إذ أن أولد بويز هو فريق طفولته.

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ميسي بدأ مسيرته مع أولد بويز في الأرجنتين قبل الانتقال لبرشلونة وبدء مسيرته الأسطورية.

ميسي كان قد كشف من قبل على نيته في اللعب مع أولد بويز قبل اعتزال كرة القدم.

وكان إنتر ميامي قد أعلن مشاركته في كأس الرياض الودية والتي سيواجه خلالها النصر والهلال السعوديان.

وأنهى إنتر ميامي موسمه في المركز الـ 14 وقبل الأخير بالمجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.

ميسي صاحب الـ 36 عاما انضم لإنتر ميامي في وسط الموسم الماضي ولعب بقميص الفريق 14 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5.

ليونيل ميسي إنتر ميامي نيويلز أولدبويز
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