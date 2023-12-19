أزمة اتحاد جدة الدفاعية تتفاقم

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 11:07

كتب : FilGoal

جماهير اتحاد جدة

ذكر نادي اتحاد جدة أن مهند شنقيطي وعمر هوساوي ثنائي الفريق يحتاج إلى تدخل جراحي، مما يزيد الأزمة الدفاعية في صفوف النمور.

وأصيب شنقيطي في العضلة الخلفية، بينما يشعر هوساوي بآلام في موضع الأسياخ الطبية في قدمه.

وذكر اتحاد جدة عبر موقعه: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب مهند الشنقيطي على موضع إصابته التي تعرض لها أثناء مواجهة الفريق الماضية في ربع نهائي كأس العالم للأندية عن حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية".

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وأضاف "يقوم الجهازان الطبي والإداري في الفريق بتنسيق المواعيد لمغادرة اللاعب إلى فنلندا لإجراء العملية".

وأكمل "سيجري اللاعب عمر هوساوي خلال اليومين المقلبين عملية جراحية لإزالة الأسياخ الطبية من الساق، بعد شعوره ببعض الآلام في موضعها مما أدى لاستبعاده عن المشاركة في مباراة الفريق الماضية".

وبذلك تتفاقم متاعب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب فريق اتحاد جدة بسبب الأزمة في خط الدفاع قبل مباراة الرائد السبت المقبل.

ويصطدم اتحاد جدة بالرائد ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي، بعد أيام من توديع كأس العالم للأندية على يد الأهلي.

ولن يستطيع أحمد حجازي اللعب بسبب عدم قيد اسمه في قائمة اللاعبين المسموح لهم بخوض مباريات الدوري.

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سيضطر جاياردو للاعتماد على الشاب سويلم المنهالي في لقاء الرائد.

حجازي العائد من إصابة الرباط الصليبي شارك مع فريقه في مباراتين بكأس العالم للأندية وقبلهما مباراة بدوري أبطال آسيا.

لكن حجازي لن يستطيع المشاركة في أي مباريات رسمية مع حتى فبراير المقبل.

وذلك بسبب عدم تسجيله في قائمة النمور التي تلعب في منافسات الدوري السعودي.

فالفريق قرر عدم تسجيل الدولي المصري في قائمته التي دخل بها النصف الأول من الموسم بسبب إصابته القوية.

على أن يقوم بتسجيله في القائمة في النصف الثاني من الموسم عند فتح باب القيد.

وسيلعب اتحاد جدة 3 مباريات قبل توقف الدوري السعودي في نهاية ديسمبر الجاري من أجل مشاركة منتخب السعودية في كأس أمم آسيا يناير المقبل.

وشارك حجازي - 32 عاما - في مباراة سبهان أصفهان بدوري أبطال آسيا، قبل أن يظهر ضد أوكلاند سيتي والأهلي بكأس العالم للأندية.

أحمد حجازي اتحاد جدة عمر هوساوي مهند شنقيطي
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