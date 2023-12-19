مواعيد مباريات الثلاثاء 19 ديسمبر والقنوات الناقلة - مانشستر سيتي في كأس العالم.. وبيراميدز ضد صنداونز

تستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

أوراوا ريد دياموندز × مانشستر سيتي.. 8:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × فالنسيا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

غرناطة × إشبيلية.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

أتليتكو مدريد × حيتافي.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي × نواذيبو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

سيمبا × الوداد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بيراميدز × ماميلودي صنداونز.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

بترو أتليتكو × الترجي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

أسيك × جوانينج جالاكسي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

الهلال × النجم الساحلي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الدوري الألماني

فيردر بريمين × لايبزج.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

هوفنهايم × دارمشتات.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 8.

بروسيا دورتموند × ماينز.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

دوري المحترفين المصري

وي × طنطا.. 2:30 مساء.

دكنرس × بروكسي.. 2:30 مساء.

النجوم × بتروجت.. 2:30 مساء.

الدوري التركي

إسطنبول سبرو × طرابزون سبور.. 7:00 مساء.

كأس الرابطة الإنجليزية

بورت فايل × ميدلسبره.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

إيفرتون × فولام.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

تشيلسي × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس إيطاليا

نابولي × فروزينوني.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

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