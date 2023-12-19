مواعيد مباريات الثلاثاء 19 ديسمبر والقنوات الناقلة - مانشستر سيتي في كأس العالم.. وبيراميدز ضد صنداونز

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 10:34

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - لايبزج

تستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

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أوراوا ريد دياموندز × مانشستر سيتي.. 8:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × فالنسيا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

غرناطة × إشبيلية.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

أتليتكو مدريد × حيتافي.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي × نواذيبو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

سيمبا × الوداد.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بيراميدز × ماميلودي صنداونز.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

بترو أتليتكو × الترجي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

أسيك × جوانينج جالاكسي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

الهلال × النجم الساحلي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الدوري الألماني

فيردر بريمين × لايبزج.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

هوفنهايم × دارمشتات.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 8.

بروسيا دورتموند × ماينز.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

دوري المحترفين المصري

وي × طنطا.. 2:30 مساء.

دكنرس × بروكسي.. 2:30 مساء.

النجوم × بتروجت.. 2:30 مساء.

الدوري التركي

إسطنبول سبرو × طرابزون سبور.. 7:00 مساء.

كأس الرابطة الإنجليزية

بورت فايل × ميدلسبره.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

إيفرتون × فولام.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

تشيلسي × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس إيطاليا

نابولي × فروزينوني.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

مانشستر سيتي كأس العالم للأندية كأس الرابطة الإنجليزية الدوري الإسباني كأس إيطاليا
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مواعيد مباريات الثلاثاء 19 ديسمبر والقنوات الناقلة - مانشستر سيتي في كأس العالم.. وبيراميدز ضد صنداونز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
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