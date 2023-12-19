وكيله لـ في الجول: إيزي إيميكا سيفسخ عقده مع المصري.. هناك مؤامرة عليه من الجهاز الفني

كشف وائل الخربتاوي وكيل النيجيري إيزي إيميكا عن إرسال موكله لخطاب رسمي إلى النادي المصري يطالبه بسداد المستحقات خلال 15 يوما وإلا سيفسخ عقده.

وقال الخربتاوي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "إيزي إيميكا أرسل خطابا رسميا إلى النادي المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته لـ 3 أشهر بالإضافة لمستحقات متأخرة عن الموسم الماضي".

وأضاف "النادي مدين للاعب بـ3 أقساط شهرية بقيمة 13 ألفا و750 دولار، بإجمالي 41 ألفا و250 دولار، بالإضافة إلى المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي البالغة قيمنتها 26 ألفا و500 دولار، ليصل المجموع إلى 67 ألفا و750 دولار".

وأوضح "اللاعب طالب بمستحقاته عدة مرات، وطالب النادي في الخطاب بسداد آخر قسطين خلال 15 يوما، وإلا سيفسخ العقد طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واختتم "المستحقات ليست المشكلة الوحيدة. هناك مؤامرة ضد اللاعب من الجهاز الفني".

ويلعب إيميكا في صفوف المصري منذ صيف 2018 حين انتقل إليه قادما من النصر للتعدين.

إيميكا (30عاما) يمتلك مباراة دولية واحدة مع منتخب بلاده نيجيريا ترجع إلى عام 2013، وكان في قائمة النسور الخارقة بكأس القارات 2013.

ولعب النيجيري 5 مباريات في الموسم الحالي من الدوري الممتاز مع المصري.