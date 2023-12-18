جيرونا يكتسح ألافيس ويعود للصدارة على حساب ريال مدريد

اكتسح فريق جيرونا منافسه ديبورتيفو ألافيس برثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منلفسات الدوري الإسباني.

وسجل ثلاثية جيرونا كل من أرتيم دوفبيك (2) وبورتو.

وأحرز المهاجم الأوكراني الهدف الأول للفريق الكتالوني في الدقيقة 23 بعد تسديدة قوية من يان كوتو وتصدى لها أنتونيو سيفيرا حارس مرمى ألافيس وارتدت الكرة إلى دوفبيك ووضع الكرة برأسه في المرمى.

وضاعف بورتو النتيجة بتسديدة قوية ذهبت إلى يمين سيفيرا وسكنت الشباك في الدقيقة 43.

وتحصل كوتو على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد توغله من الجهة اليمنى ويُعرقل من قبل مدافع ألافيس، وسدد دوفبيك ركلة الجزاء وتمكن من تسجيلها ليكون الهدف الشخصي الثاني له والثالث لجيرونا.

وبهذا الهدف قٌتلت آمال ريال مدريد كليا في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني خلال الجولة الحالية التي كان يحتلها مؤقتا لتعود إلى جيرونا مرة أخرى.

ويظل جيرونا في صدارة قائمة ترتيب الهجوم الأقوى في الدوري الإسباني بتسجيله 41 هدفا ويأتي ريال مدريد بعده بـ38 هدفا.

وارتفع رصيد جيرونا ليصل للنقطة 44 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 16 في المركزالـ13.