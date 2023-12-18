مؤتمر كولر: أهدرنا العديد من الفرص أمام فلومينينسي.. وسئمت من السؤال عن التبديلات

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

يرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن إهدار العديد من الفرص كان السبب في الخسارة أمام فلومينينسي بكأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "للأسف أهدرنا العديد من الفرص، وهذا الأمر حدث لنا أيضا في الدوري وخلال الموسم ككل".

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وعن سبب إهدار الفرص أجاب السويسري في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط: "التركيز يجب أن يأتي من اللاعبين والتدريب على هذه المواقف".

وشدد "الأمر صعب عندما تلعب مباراة كل يومين فالتركيز هنا يذهب للاستشفاء، وتركيزنا كان مشتتا أمام فلومينينسي".

أما عن سر غياب أحمد كوكا أوضح كولر "اللاعب تعرض لوعكة بعد المباراة الأولى، مشاركته ضد فلومينينسي كانت مخاطرة كبيرة ولذلك قررت ألا أجازف به".

وبسؤاله عن التبديلات خلال المباراة كشف كولر "لقد سئمت من هذا السؤال، الصحفي لا يعرف اللاعبين ولكن أنا أعرفهم، سئمت من تكرار سؤال لماذا تبدل في ذلك التوقيت أو لماذا تؤخر التبديلات ولماذا ولماذا؟".

وواصل "كأس العالم للأندية بنظامها الجديد لن تكون هي الخلل، ولكن نلعب بالدوريات والكؤوس والكثير من المنافسات ولدينا بعض اللاعبين يلعبون مع منتخباتهم وهذا ضغط إضافي".

واختتم كولر تصريحاته "نحتاج المزيد من اللاعبين لكي نكون مستعدين وحمايتهم من الإصابات، الفكرة جيدة ولكن يجب التفكير باللاعبين أولا".

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل الساعة 4:30 عصرا في انتظار الخاسر من أوراوا ريدز الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وسبق وأن حصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ويصل الأهلي للمنافسة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور الثاني.

الأهلي كأس العالم للأندية مارسيل كولر
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