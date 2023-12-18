مدرب فلومينينسي: الأهلي متمرس في كأس العالم للأندية.. ومتوسط الأعمار لا يؤثر على الأداء

يرى فيرناندو دينيز المدير الفني لـ فلومينينسي البرازيلي أن فريقه استطاع تصحيح مساره خلال مباراة الأهلي وتحقيق الفوز في النهاية والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال دينيز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا ضد خصم متمرس في كأس العالم للأندية وهذه هي انطلاقتنا في البطولة، تحدثا بين الشوطين واستعدنا مستوانا في الشوط الثاني وسجلنا أولا وتمركزنا بشكل جيد".

وأضاف "كان من الممكن وبسهولة أن تتحول الفرص إلى أهداف في مرمانا لأن الأهلي لعب بشكل جيد لكن الحارس أنقذنا".

وواصل "نحن لا نستسلم وهذا الموسم يشهد على ذلك، والفوز على الأهلي يحكي ما يقدمه الفريق في الموسم الحالي، وأعتقد أننا نجحنا في تحسين مسار الفريق".

وأردف "لا أعرف متوسط أعمار الأهلي، وفريقنا هو نفس الفريق الذي نلعب به منذ انطلاق الموسم".

وأتم تصريحاته "لا أدري كيف يتأثر الفريق بمتوسط أعمار اللاعبين ولكن لدينا لاعبين مثل مارسيلو وفيليبي ميلو سيطروا على مجريات اللعب فوق أرض الملعب".

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل ضد الخاسر من أوراوا ريدز الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي على المركزين الثالث والرابع.

بينما يلتقي فلومينينسي ضد الفائز من المباراة يوم الجمعة أيضا في تمام الثامنة مساء.