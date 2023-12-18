فيليبي ميلو: هذه قوة الأهلي في كأس العالم.. والفوز رد على المشككين

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

الأهلي - فلومينينسي - فيليبي ميلو

كشف فيليبي ميلو نجم فلومينينسي عن سر استمراره في الملاعب على هذا المستوى حتى عمر 40 عاما.

وقال ميلو في تصريحاته لقناة SSC بعد المباراة: "سر استمراري حتى الآن هو الكثير من الانضباط والاعتناء بنفسي داخل الملعب وخارجه".

وأضاف "سعيد بقدرتي على مساعدة الفريق ولعب نهائي كأس العالم للأندية مع وصولي إلى عمر 40 عاما، وفخور بفريقي وأدائه اليوم".

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وتابع "الأهلي فريق جيد جدا. في كأس العالم للأندية كان حاضرا بصورة دائمة ويعرف كيف ينافس في هذه المسابقات. لعبت ضده قبل سنوات وخسرت أمامه. إنه فريق قوي ويجب أن نحترمه".

واختتم "سمعت البعض يتحدثون كثيرا عنا ويقولون إننا أصبحنا من كبار السن، وها نحن فزنا".

وسجل هدفي فلومينينسي جون أرياس في الدقيقة 71 من ركلة جزاء وجون كينيدي في الدقيقة 90.

وتحصل مارسيلو على ركلة الجزاء هذه إثر سقوطه في التحام مع الجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي والخاسر من مباراة سيتي وريد دياموندز يوم الجمعة 22 ديسمبر في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

بينما تقام المباراة النهائية بين فلومينينسي والفائز من المباراة الأخرى في نفس اليوم، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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