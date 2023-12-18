فيليبي ميلو: هذه قوة الأهلي في كأس العالم.. والفوز رد على المشككين
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 23:08
كتب : FilGoal
كشف فيليبي ميلو نجم فلومينينسي عن سر استمراره في الملاعب على هذا المستوى حتى عمر 40 عاما.
فيليبي ميلو
النادي : فلومينينسي
وقال ميلو في تصريحاته لقناة SSC بعد المباراة: "سر استمراري حتى الآن هو الكثير من الانضباط والاعتناء بنفسي داخل الملعب وخارجه".
وأضاف "سعيد بقدرتي على مساعدة الفريق ولعب نهائي كأس العالم للأندية مع وصولي إلى عمر 40 عاما، وفخور بفريقي وأدائه اليوم".
وتابع "الأهلي فريق جيد جدا. في كأس العالم للأندية كان حاضرا بصورة دائمة ويعرف كيف ينافس في هذه المسابقات. لعبت ضده قبل سنوات وخسرت أمامه. إنه فريق قوي ويجب أن نحترمه".
واختتم "سمعت البعض يتحدثون كثيرا عنا ويقولون إننا أصبحنا من كبار السن، وها نحن فزنا".
وسجل هدفي فلومينينسي جون أرياس في الدقيقة 71 من ركلة جزاء وجون كينيدي في الدقيقة 90.
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شاهد أهداف مباراة #الأهلي_فلومينينسي بصوت المعلق محمد حسين ⤵️ #كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NvSs9evwbk— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
وتحصل مارسيلو على ركلة الجزاء هذه إثر سقوطه في التحام مع الجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو.
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حكم المباراة يقرر احتساب ركلة جزاء لـ فلومينينسي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/K1PICj1unZ— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي والخاسر من مباراة سيتي وريد دياموندز يوم الجمعة 22 ديسمبر في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.
بينما تقام المباراة النهائية بين فلومينينسي والفائز من المباراة الأخرى في نفس اليوم، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.