صاحب هدف فلومينينسي الأول: الأهلي أظهر قوته وهذه ميزة لاعبيه.. والنهائي سيكون صعبا
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 22:56
كتب : FilGoal
أشاد جون أرياس نجم فلومينينسي البرازيلي بمستوى الأهلي بعد الفوز عليه 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
جون أرياس
النادي : فلومينينسي
وقال أرياس في تصريحاته لقناة SSC عقب المباراة: "الأهلي أظهر أنه خصم قوي ولديه لاعبين كبار".
وأضاف "كنا نعلم أننا بحاجة لتقديم أفضل نسخة لدينا لنفوز بهذه المباراة. لحسن الحظ فعلنا ما أردنا وحققنا فوزا صعبا".
وتابع "المباراة كانت صعبة كلها بالنسبة لنا لأن الأهلي لديه لاعبين على مستوى كبير جدا في منتخب مصر ويلعبون بشكل جيد ولديهم الخبرة والقوة، وأتوا بثقة عالية بعد الفوز على الاتحاد".
وعن المباراة النهائية قال: "النهائي سيكون قويا وصعبا بصرف النظر عن الخصم لأن نهائي كأس العالم للأندية دائما صعب بتواجد أبطال كل القارات".
وسجل هدفي فلومينينسي جون أرياس في الدقيقة 71 من ركلة جزاء وجون كينيدي في الدقيقة 90.
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شاهد أهداف مباراة #الأهلي_فلومينينسي بصوت المعلق محمد حسين ⤵️ #كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NvSs9evwbk— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
وتحصل مارسيلو على ركلة الجزاء هذه إثر سقوطه في التحام مع الجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو.
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حكم المباراة يقرر احتساب ركلة جزاء لـ فلومينينسي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/K1PICj1unZ— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي والخاسر من مباراة سيتي وريد دياموندز يوم الجمعة 22 ديسمبر في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.
بينما تقام المباراة النهائية بين فلومينينسي والفائز من المباراة الأخرى في نفس اليوم، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.