صاحب هدف فلومينينسي الأول: الأهلي أظهر قوته وهذه ميزة لاعبيه.. والنهائي سيكون صعبا

أشاد جون أرياس نجم فلومينينسي البرازيلي بمستوى الأهلي بعد الفوز عليه 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أرياس في تصريحاته لقناة SSC عقب المباراة: "الأهلي أظهر أنه خصم قوي ولديه لاعبين كبار".

وأضاف "كنا نعلم أننا بحاجة لتقديم أفضل نسخة لدينا لنفوز بهذه المباراة. لحسن الحظ فعلنا ما أردنا وحققنا فوزا صعبا".

وتابع "المباراة كانت صعبة كلها بالنسبة لنا لأن الأهلي لديه لاعبين على مستوى كبير جدا في منتخب مصر ويلعبون بشكل جيد ولديهم الخبرة والقوة، وأتوا بثقة عالية بعد الفوز على الاتحاد".

وعن المباراة النهائية قال: "النهائي سيكون قويا وصعبا بصرف النظر عن الخصم لأن نهائي كأس العالم للأندية دائما صعب بتواجد أبطال كل القارات".

وسجل هدفي فلومينينسي جون أرياس في الدقيقة 71 من ركلة جزاء وجون كينيدي في الدقيقة 90.

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وتحصل مارسيلو على ركلة الجزاء هذه إثر سقوطه في التحام مع الجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

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وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي والخاسر من مباراة سيتي وريد دياموندز يوم الجمعة 22 ديسمبر في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

بينما تقام المباراة النهائية بين فلومينينسي والفائز من المباراة الأخرى في نفس اليوم، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.