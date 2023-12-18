من أجل البرونزية.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية

ينافس الأهلي من جديد على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل.

وسبق وأن حصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ويلعب الأهلي للمرة السادسة في تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائي وينافس على الميدالية البرونزية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

موعد مباراة الأهلي والقناة الناقلة

يواجه الأهلي الفريق الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي أمام أوراوا ريدز الياباني.

ويقام اللقاء يوم الجمعة المقبل.

وتنطلق المباراة في الرابعة والنصف عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC Sport السعودية.