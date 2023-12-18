مارسيلو يكشف كيف حصل على ركلة الجزاء أمام الأهلي

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 22:45

كتب : FilGoal

الأهلي - فلومينينسي - مارسيلو

تحدث مارسيلو نجم فريق فلومينينسي البرازيلي عن حصوله على ركلة الجزاء التي قادت فريقه للفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال مارسيلو في تصريحاته لقناة SSC بعد المباراة: "أحاول فعل أشياء مختلفة طوال الوقت".

وأضاف "في تلك اللحظة كنا نهاجم ولم أفكر فيما سيحدث. كنت أفكر في المراوغة ودخول منطقة الجزاء لخلق فرصة للتسجيل أو شيء من هذا القبيل، ولكن حصلت على خطأ وركلة جزاء بعد المراوغة لكني لم أكن أفكر بذلك".

أخبار متعلقة:
الشناوي: جعلنا الجمهور يشعر بالحزن.. وهذه هي أزمة الأهلي إمام عاشور: لم نقصر أمام فلومينينسي.. ونركز في المباراة المقبلة كأس العالم للأندية - بعد الخسارة من فلومينينسي.. ما هي الجائزة المالية الذي ينتظرها الأهلي كأس العالم للأندية - المرة السادسة.. ماذا يفعل الأهلي حين يلعب على المركز الثالث؟

وعن التجانس بين كبار السن وصغاره في فريق فلومينينسي قال مارسيلو: "نعمل على هذه التفاصيل كل يوم لنمزج بين الجيلين، نحن اصحاب الـ 40 عاما مع الشباب".

واختتم "نساعدهم بخبرتنا بينما يساعدونا بقوتهم البدنية وطريقة تفكيرهم".

وسجل هدفي فلومينينسي جون أرياس في الدقيقة 71 من ركلة جزاء وجون كينيدي في الدقيقة 90.

وتحصل مارسيلو على ركلة الجزاء هذه إثر سقوطه في التحام مع الجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي والخاسر من مباراة سيتي وريد دياموندز يوم الجمعة 22 ديسمبر في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

بينما تقام المباراة النهائية بين فلومينينسي والفائز من المباراة الأخرى في نفس اليوم، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي مارسيلو كأس العالم للأندية بيرسي تاو فلومينينسي
نرشح لكم
مؤتمر كولر: أهدرنا العديد من الفرص أمام فلومينينسي.. وسئمت من السؤال عن التبديلات مدرب فلومينينسي: الأهلي متمرس في كأس العالم للأندية.. ومتوسط الأعمار لا يؤثر على الأداء فيليبي ميلو: هذه قوة الأهلي في كأس العالم.. والفوز رد على المشككين صاحب هدف فلومينينسي الأول: الأهلي أظهر قوته وهذه ميزة لاعبيه.. والنهائي سيكون صعبا من أجل البرونزية.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية طاهر: كان حلمنا بلوغ نهائي المونديال لأول مرة الشناوي: جعلنا الجمهور يشعر بالحزن.. وهذه هي أزمة الأهلي إمام عاشور: لم نقصر أمام فلومينينسي.. ونركز في المباراة المقبلة
أخر الأخبار
وكيله لـ في الجول: إيزي إيميكا سيفسخ عقده مع المصري.. هناك مؤامرة عليه من الجهاز الفني 10 دقيقة | الدوري المصري
جيرونا يكتسح ألافيس ويعود للصدارة على حساب ريال مدريد 43 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر كولر: أهدرنا العديد من الفرص أمام فلومينينسي.. وسئمت من السؤال عن التبديلات ساعة | كأس العالم للأندية
مدرب فلومينينسي: الأهلي متمرس في كأس العالم للأندية.. ومتوسط الأعمار لا يؤثر على الأداء ساعة | كأس العالم للأندية
فيليبي ميلو: هذه قوة الأهلي في كأس العالم.. والفوز رد على المشككين ساعة | كأس العالم للأندية
صاحب هدف فلومينينسي الأول: الأهلي أظهر قوته وهذه ميزة لاعبيه.. والنهائي سيكون صعبا ساعة | كأس العالم للأندية
من أجل البرونزية.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
مارسيلو يكشف كيف حصل على ركلة الجزاء أمام الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة