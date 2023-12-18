مارسيلو يكشف كيف حصل على ركلة الجزاء أمام الأهلي

تحدث مارسيلو نجم فريق فلومينينسي البرازيلي عن حصوله على ركلة الجزاء التي قادت فريقه للفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال مارسيلو في تصريحاته لقناة SSC بعد المباراة: "أحاول فعل أشياء مختلفة طوال الوقت".

وأضاف "في تلك اللحظة كنا نهاجم ولم أفكر فيما سيحدث. كنت أفكر في المراوغة ودخول منطقة الجزاء لخلق فرصة للتسجيل أو شيء من هذا القبيل، ولكن حصلت على خطأ وركلة جزاء بعد المراوغة لكني لم أكن أفكر بذلك".

وعن التجانس بين كبار السن وصغاره في فريق فلومينينسي قال مارسيلو: "نعمل على هذه التفاصيل كل يوم لنمزج بين الجيلين، نحن اصحاب الـ 40 عاما مع الشباب".

واختتم "نساعدهم بخبرتنا بينما يساعدونا بقوتهم البدنية وطريقة تفكيرهم".

وسجل هدفي فلومينينسي جون أرياس في الدقيقة 71 من ركلة جزاء وجون كينيدي في الدقيقة 90.

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أرياس يمنح فلومينينسي أول الأهداف ⚽🔥



الأهلي المصري 0 × 1 فلومينينسي البرازيلي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QTLCpqFgEe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023

وتحصل مارسيلو على ركلة الجزاء هذه إثر سقوطه في التحام مع الجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

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وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي والخاسر من مباراة سيتي وريد دياموندز يوم الجمعة 22 ديسمبر في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

بينما تقام المباراة النهائية بين فلومينينسي والفائز من المباراة الأخرى في نفس اليوم، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.