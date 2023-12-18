الشناوي: جعلنا الجمهور يشعر بالحزن.. وهذه هي أزمة الأهلي

عبر محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي عن شعوره بالأسف عقب خسارة فريقه أمام فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال الشناوي عبر قناة SSC عقب المباراة: "جعلنا جمهور الأهلي يحزن اليوم، الجمهور قدم أجواء رائعة في المدرجات والتوفيق غاب عن الأهلي".

وأضاف "لعبنا مباراة جيدة وأهدرنا أكثر من فرصة في الشوط الأول وكذلك الثاني وهذه هي الأزمة، والفريق البرازيلي كذلك أهدر عدة فرص".

وتابع "ركلة الجزاء غيرت المباراة ولاعبي الأهلي لم يقصروا، وبعد الهدف الأول كان هناك بعض التسرع منا".

وأكد "أشكر اللاعبين على مجهودهم وأشكر الجمهور على دعمه لنا وأنتظرهم في المباراة المقبلة".

وأتم تصريحاته "إذا نجحنا في تسجيل فرصة واحدة في الشوط الأول لتغيرت المباراة تماما وحققنا الفوز".

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل ضد الخاسر من أوراوا ريدز الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي على المركزين الثالث والرابع.

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