الشناوي: جعلنا الجمهور يشعر بالحزن.. وهذه هي أزمة الأهلي

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 22:34

كتب : FilGoal

الأهلي - فلومينينسي - كأس العالم للأندية - محمد الشناوي

عبر محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي عن شعوره بالأسف عقب خسارة فريقه أمام فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال الشناوي عبر قناة SSC عقب المباراة: "جعلنا جمهور الأهلي يحزن اليوم، الجمهور قدم أجواء رائعة في المدرجات والتوفيق غاب عن الأهلي".

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - بعد الخسارة من فلومينينسي.. ما هي الجائزة المالية الذي ينتظرها الأهلي عبد المنعم: الأهلي تراجع في الشوط الثاني.. والتوفيق لم يكن معنا ضد فلومينينسي إمام عاشور: لم نقصر أمام فلومينينسي.. ونركز في المباراة المقبلة كأس العالم للأندية - المرة السادسة.. ماذا يفعل الأهلي حين يلعب على المركز الثالث؟

وأضاف "لعبنا مباراة جيدة وأهدرنا أكثر من فرصة في الشوط الأول وكذلك الثاني وهذه هي الأزمة، والفريق البرازيلي كذلك أهدر عدة فرص".

وتابع "ركلة الجزاء غيرت المباراة ولاعبي الأهلي لم يقصروا، وبعد الهدف الأول كان هناك بعض التسرع منا".

وأكد "أشكر اللاعبين على مجهودهم وأشكر الجمهور على دعمه لنا وأنتظرهم في المباراة المقبلة".

وأتم تصريحاته "إذا نجحنا في تسجيل فرصة واحدة في الشوط الأول لتغيرت المباراة تماما وحققنا الفوز".

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل ضد الخاسر من أوراوا ريدز الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي على المركزين الثالث والرابع.

الأهلي محمد الشناوي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - في مباراة البرونزية.. الأهلي بالزي الأسود أمام أوراوا جريليش: أمر لا يصدق أن تكون بطلا للعالم كأس العالم للأندية - مارشينياك حكما للنهائي بين مانشستر سيتي وفلومينينسي كأس العالم للأندية 2023 - الأمريكية بينسو حكما لمباراة الأهلي أوراوا ريدز مهاجم أوراوا: الأهلي فريق جيد.. ولدينا فرصة لحصد الميدالية البرونزية للمشاركة في ختام مونديال الأندية.. بيبي ريكسا تصل إلى جدة بالزي السعودي الأهلي: توصية كولر سبب عدم المشاركة في كأس الرابطة.. ومكافأة مونديال الأندية استثناء وحيد كأس العالم للأندية - رودري: نريد الفوز بكل شيء
أخر الأخبار
بناء على طلب فيتوريا.. رابطة الأندية تعلن عدم إقامة مباريات يوم 2 يناير 13 دقيقة | منتخب مصر
مدرب صنداونز ردا على مهاجم بيراميدز: نلعب المباريات في الملعب وليس تويتر 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
السوبر المصري - الشناوي في قائمة بيراميدز رغم الإصابة.. وعودة صبحي وعادل 59 دقيقة | الكرة المصرية
بعد السكتة القلبية.. قائد لوتون يخرج من المستشفى ويبدأ فترة التأهيل ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن نظام دوري السوبر الأوروبي بعد عودته للحياة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواجهة سعودية نارية محتملة.. الكشف عن تفاصيل قرعة دوري أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
بيان من برشلونة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بيريز يعلق على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة