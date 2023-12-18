إمام عاشور: لم نقصر أمام فلومينينسي.. ونركز في المباراة المقبلة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 22:22

كتب : FilGoal

الأهلي - فلومينينسي - إمام عاشور

وجه إمام عاشور لاعب وسط الأهلي الشكر لجميع زملائه اللاعبين بالفريق رغم الخسارة أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي بهدفين دون مقابل في أولى مباريات نصف النهائي.

وقال إمام عاشور عبر قناة SSC sport: "الحمد لله لم نقصر داخل الملعب والنتيجة ليست بيدنا".

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - بعد الخسارة من فلومينينسي.. ما هي الجائزة المالية الذي ينتظرها الأهلي عبد المنعم: الأهلي تراجع في الشوط الثاني.. والتوفيق لم يكن معنا ضد فلومينينسي كأس العالم للأندية - المرة السادسة.. ماذا يفعل الأهلي حين يلعب على المركز الثالث؟ ضاع الحلم بسقوط مارسيلو.. الأهلي يفقد فرصة نهائي كأس العالم للأندية على يد فلومينينسي

وتابع عاشور "أشكر كل اللاعبين على ما تم تقديمه طوال المباراة وإن شاء الله القادم سيكون أفضل".

واختتم إمام عاشور تصريحاته "لم يكن لدينا حظ وأهدرنا العديد من الفرص ولدينا مباراة أخرى سنركز عليها أكثر".

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل الساعة 4:30 عصرا في انتظار الخاسر من أوراوا ريدز الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وسبق وأن حصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ويصل الأهلي للمنافسة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور الثاني.

الأهلي كأس العالم للأندية إمام عاشور
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - في مباراة البرونزية.. الأهلي بالزي الأسود أمام أوراوا جريليش: أمر لا يصدق أن تكون بطلا للعالم كأس العالم للأندية - مارشينياك حكما للنهائي بين مانشستر سيتي وفلومينينسي كأس العالم للأندية 2023 - الأمريكية بينسو حكما لمباراة الأهلي أوراوا ريدز مهاجم أوراوا: الأهلي فريق جيد.. ولدينا فرصة لحصد الميدالية البرونزية للمشاركة في ختام مونديال الأندية.. بيبي ريكسا تصل إلى جدة بالزي السعودي الأهلي: توصية كولر سبب عدم المشاركة في كأس الرابطة.. ومكافأة مونديال الأندية استثناء وحيد كأس العالم للأندية - رودري: نريد الفوز بكل شيء
أخر الأخبار
بناء على طلب فيتوريا.. رابطة الأندية تعلن عدم إقامة مباريات يوم 2 يناير 13 دقيقة | منتخب مصر
مدرب صنداونز ردا على مهاجم بيراميدز: نلعب المباريات في الملعب وليس تويتر 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
السوبر المصري - الشناوي في قائمة بيراميدز رغم الإصابة.. وعودة صبحي وعادل 59 دقيقة | الكرة المصرية
بعد السكتة القلبية.. قائد لوتون يخرج من المستشفى ويبدأ فترة التأهيل ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن نظام دوري السوبر الأوروبي بعد عودته للحياة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواجهة سعودية نارية محتملة.. الكشف عن تفاصيل قرعة دوري أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
بيان من برشلونة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بيريز يعلق على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة