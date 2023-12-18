إمام عاشور: لم نقصر أمام فلومينينسي.. ونركز في المباراة المقبلة

وجه إمام عاشور لاعب وسط الأهلي الشكر لجميع زملائه اللاعبين بالفريق رغم الخسارة أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي بهدفين دون مقابل في أولى مباريات نصف النهائي.

وقال إمام عاشور عبر قناة SSC sport: "الحمد لله لم نقصر داخل الملعب والنتيجة ليست بيدنا".

وتابع عاشور "أشكر كل اللاعبين على ما تم تقديمه طوال المباراة وإن شاء الله القادم سيكون أفضل".

واختتم إمام عاشور تصريحاته "لم يكن لدينا حظ وأهدرنا العديد من الفرص ولدينا مباراة أخرى سنركز عليها أكثر".

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل الساعة 4:30 عصرا في انتظار الخاسر من أوراوا ريدز الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وسبق وأن حصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ويصل الأهلي للمنافسة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور الثاني.