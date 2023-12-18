كأس العالم للأندية - بعد الخسارة من فلومينينسي.. ما هي الجائزة المالية الذي ينتظرها الأهلي

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 22:21

كتب : FilGoal

الأهلي - فلومينينسي

خسر فريق الأهلي من منافسه فلومينينسي البرازيلي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يلاقي الأحمر الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد خصمه أوراوا ريد دايموندز الياباني في مباراة لتحديد مركزي الثالث والرابع.

ويلاقي سيتي نظيره أوراوا يوم الأربعاء المقبل.

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وحسب موقع "فان نيشين فوتوبول" فأن الجوائز المالية للبطولة مقسمة كالتالي:

البطل يحصل على 5 مليون دولار.

الوصيف يحصل على 4 مليون دولار.

والثالث 2 ونصف مليون دولار.

والرابع 2 مليون دولار.

والخامس والسادس مليون دولار.

السابع نصف مليون دولار.

وبالتالي إذا فاز الأهلي على من سيلعب ضده في المباراة المقبلة سيحصل على 2 ونصف مليون دولار.

وفي حالة الخسارة سيحصل الأحمر على 2 مليون دولار.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع يوم 22 ديسمبر الموافق الجمعة المقبل.

الأهلي مانشستر سيتي كأس العالم للأندية فلومينينسي
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