عبد المنعم: الأهلي تراجع في الشوط الثاني.. والتوفيق لم يكن معنا ضد فلومينينسي

يرى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي أن فريقه لم يكن موفقا في مباراة فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال عبد المنعم عقب المباراة لقناة SSC: "اجتهدنا كثيرا ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، سنركز بقوة في المباراة المقبلة وأشكر اللاعبين".

وأضاف "أهدرنا العديد من الفرص والمنافس استغل الفرص التي أتيحت له، مباراة واحدة كانت كفيلة بوصول الأهلي لنهائي مونديال الأندية لأول مرة في التاريخ".

وتابع "الشوط الأول لعبنا بمستوى جيد وفي الشوط الثاني تراجعنا بعض الشيء".

وأتم تصريحاته "أشكر الجمهور الذي جاء لتشجيع الفريق وجميعم فوق رأسنا، وننتظرهم يوم الجمعة وسنحاول الحصول على ميدالية".

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل ضد الخاسر من أوراوا ريدز الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي على المركزين الثالث والرابع.

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الأهلي يلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في التاريخ المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة ضد الخاسر من مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريدز الياباني