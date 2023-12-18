كأس العالم للأندية - المرة السادسة.. ماذا يفعل الأهلي حين يلعب على المركز الثالث؟

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

الأهلي - فلومينينسي - حسين الشحات

خسر الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي وفقد فرصة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، ولكن لا تزال أمامه فرصة العودة بميدالية إلى مصر.

ويلعب الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث يوم الجمعة 22 ديسمبر في الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الشياطين الحمر مع الخاسر من مباراة الغد -الثلاثاء- بين مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا.

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والآن.. ماذا فعل الأهلي في كل مشاركة له بمباراة تحديد المركز الثالث؟

كان هذا هو الظهور السادس للأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهو الدور الذي عجز عن تخطيه للمرة الرابعة بسبب الأندية البرازيلية، حيث خسر أمام إنترناسيونال في 2006 وكورينثيانز في 2012 وبالميراس في 2021.

بينما لعب الأهلي ضد الأندية الأوروبية في نصف النهائي مرتين، أمام بايرن ميونيخ في 2020 وريال مدريد في 2022.

2006 - حقق الأهلي برونزيته الأولى بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي 2-1، بفضل هدفي محمد أبو تريكة مقابل هدف سالفادور كابانياس.

2012 - خسر الأهلي أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-0، بهدفي خيسوس كورونا وسيزار ديلجادو.

2020 - حقق الأهلي برونزيته الثانية وانتصاره الوحيد على الأندية البرازيلية بركلات الترجيح على حساب بالميراس بعد التعادل 0-0.

2021 - حقق الأهلي البرونزية الثالثة بانتصار ساحق على الهلال السعودي 4-0. سجل له ياسر إبراهيم "هدفين" وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.

2022 - خسر الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2، حيث سجل أحمد عبد القادر هدفي الأحمر، بينما سجل جابرييل باربوسا وبيدرو جيليرمي رباعية فلامنجو بواقع هدفين لكل منهما.

الأهلي حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية 3 مرات في تاريخه عبر 5 محاولات، فهل ستكون الرابعة في 22 ديسمبر؟

الأهلي كأس العالم للأندية المركز الثالث
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