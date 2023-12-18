مران الزمالك - عودة زيزو وعمر جابر إلى التدريبات الجماعية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 21:32

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - ساجرادا - زيزو

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر ثنائي الزمالك في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة ساجرادا.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك منافسه ساجرادا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

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وكان عمر جابر يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة في حين كان يشكو زيزو من إصابة بكدمة في القدم.

مران اللاعبين

عقد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

وكانت الجلسة لتحفيز اللاعبين وشرح أهمية اللقاء وضرورة تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية لبطولة الكونفدرالية.

وقسم جمال لاعبيه إلى 3 مجموعات خلال المران.

وركزت هذه الفقرة على تنفيذ عملية الضغط الفردي والجماعي على المنافس في حال فقدان الكرة.

مران حراس المرمى

خاض محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين حراس الزمالك تدريبات فنية وبدنية تحت محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

وشهدت الفقرة التركيز على رد الفعل السريع في الكرات العرضية والثابتة بجانب التعامل مع التصويبات من داخل وخارج منطقة الجزاء.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعته في الكونفدرالية بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويأتي أبو سليم الليبي في الوصافة بـ6 نقاط، ويحتل ساجرادا المرتبة الثالثة بـ3 نقاط، ويتذيل سوار الغيني الترتيب دون نقاط.

الزمالك زيزو كأس الكونفدرالية ساجرادا
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