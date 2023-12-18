مؤتمر عمر جابر: الرحلة لمواجهة ساجرادا كانت شاقة.. وهذا ما يتطلع إليه الزمالك

تحدث عمر جابر لاعب الزمالك عن إصابته قبل مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "رحلة سفر الفريق إلى أنجولا كانت شاقة واستغرقت ٧ ساعات تقريبا".

وأضاف "خسرنا أخر مباراة في الدوري أمام المصري البورسعيدي ومواجهة الأربعاء مهمة جداً، ويجب أن نحقق الفوز فيها لحسم التأهل، وسنواجه فريقا جيدا وسنبذل قصارى جهدنا في اللقاء".

وتابع "إدارة النادي وفرت لنا طائرة خاصة سهلت الأمور على الفريق، ومباراة ساجرادا المقبلة مهمة للفريق وللجمهور ونتطلع لتحقيق الفوز في اللقاء وحسم التأهل".

وأوضح "تعرضت للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة المصري، والجهاز الطبي يبذل جهدا كبيرا معي ومع أحمد سيد زيزو لتجهيزنا للقاء بطل أنجولا".

واختتم "كنا نتمنى تحقيق الفوز أمام المصري ولكن التوفيق لم يحالفنا، والجميع حزين بسبب الخسارة ولكننا أغلقنا هذه الصفحة وتركيزنا حاليا على الفوز في لقاء ساجرادا".

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويأتي أبو سليم الليبي في الوصافة بـ6 نقاط، ويحتل ساجرادا المرتبة الثالثة بـ3 نقاط، ويتذيل سوار الغيني الترتيب دون نقاط.