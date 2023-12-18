ماركا: الكشف عن القرار النهائي بشأن بديل ألابا

يصب تركيز الإعلام الإسباني حاليا على بديل ديفيد ألابا مدافع فريق ريال مدري الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأُصيب المدافع النمساوي خلال مباراة فريقه ضد فياريال التي أقيمت الأحد الماضي في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإسباني وحقق ريال مدري الفوز بأربعة أهداف نقابل هدف.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن القرار النهائي لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي الذي اتخذه بالفعل وهو عدم التعاقد مع أي مدافع ليعوض ألابا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن القرار يظل نفسه بعدم التعاقد مع لاعب في الشتاء كما كان من قبل وأن إصابة ألابا لا تجبر النادي في التراجع عن القرار فالأمر ليس اضطراريا للتعاقد مع بديل ألابا.

وأفادت الصحيفة أن بيريز طلب من كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بأن يعوض غياب ألابا داخليا، وهذا ما ذكره المدرب الإيطالي أن أوريلين تشواميني سيعوض مدافع بايرن ميونيخ الألماني السابق.

وعلى الجانب الآخر كان موقع "ريليفو" الإسباني قد ذكر أن بديل ألابا سيكون استعادة رافا مارين لاعب ألافيس الإسباني الذي انتقل من النادي الملكي على سبيل الإعارة الجافة أي لا يوجد بند أحقية أو إجبارية الشراء.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 42 نقطة، بينما يأتي جيرونا في المركز الثاني بـ41 نقطة بشكل مؤقت حتى يخوض مباراته ضد ألافيس الليلة.