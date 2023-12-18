ضاع الحلم بسقوط مارسيلو.. الأهلي يفقد فرصة نهائي كأس العالم للأندية على يد فلومينينسي

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 22:03

كتب : FilGoal

الأهلي - فلومينينسي

خسر الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة بالمملكة العربية السعودية.

سجل هدفي فلومينينسي جون أرياس في الدقيقة 71 من ركلة جزاء وجون كينيدي في الدقيقة 90.

وبذلك ضاع على الأهلي حلم التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، في المشاركة التاسعة له بالبطولة.

أخبار متعلقة:
جوارديولا عن الأهلي: شاهدت الجميع يتحدث عنه في مصر.. وهو من أفضل الأندية العربية عضو إدارة الأهلي: كولر مشروع طويل للنادي.. والجمهور من حقه الرغبة في الفوز بمونديال الأندية تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق البرازيل.. بين ولادة النجوم وذكريات لا تنسى مدير تخطيط فلومينينسي: لم نقلل من الأهلي.. وبيرسي تاو الأخطر في الفريق الأحمر

وكان هذا هو الظهور السادس للأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهو الدور الذي عجز عن تخطيه للمرة الرابعة بسبب الأندية البرازيلية، حيث خسر أمام إنترناسيونال في 2006 وكورينثيانز في 2012 وبالميراس في 2021.

بينما لعب الأهلي ضد الأندية الأوروبية في نصف النهائي مرتين، أمام بايرن ميونيخ في 2020 وريال مدريد في 2022.

التشكيل

دفع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بنفس التشكيل الفائز على اتحاد جدة 3-1 في الدور السابق، باستثناء مشاركة أكرم توفيق بدلا من الغائب أحمد نبيل كوكا.

فيما دفع فيرناندو دينيز مدرب فلومينينسي بتشكيل يتضمن مارسيلو نجم ريال مدريد وفيليبي ميلو الذي سبق له مواجهة الأهلي مع بالميراس في مونديال الأندية، بالإضافة إلى كينو مهاجم ببيراميدز السابق.

بين القائم وفابيو

المحاولة الأولى أتت بتسديدة من بيرسي تاو في الدقيقة 6 مرت فوق العارضة.

وطالب الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة 7 بعد تدخل ضد محمود كهربا ولكن الحكم البولندي شيمون مارشينياك أمر باستمرار اللعب.

وكاد فلومينينسي أن يسجل مباشرة في الدقيقة 9 بعد عرضية من كينو وصلت إلى جون أرياس ليسدد ولكن ارتطمت الكرة بالقائم.

وفي الدقيقة 11 حاول حسين الشحات بتسديدة مرت فوق العارضة أيضا.

وانطلق بيرسي تاو في فرصة خطيرة في الدقيقة 18 بعد تمريرة من حسين الشحات، ولكن نجح فيليبي ميلو في إبعاد الكرة من أمامه.

وفي الدقيقة 19 منع صامويل كزافييه ظهير الفريق البرازيلي هدفا محققا للأهلي، حيث أرسل علي معلول ركنية قابلها محمد عبد المنعم برأسية خطيرة، ولكن الظهير أوقفها على خط المرمى.

ومن جديد أرسل جانسو ركنية إلى داخل المنطقة فتابعها جون أرياس بتسديدة ارتطمت بالقائم مرة أخرى في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 28 سدد الشحات مرة أخرى ولكن ارتدت الكرة من دفاع الفريق البرازيلي.

وضاعت فرصة هدف الأهلي من محمود كهربا في الدقيقة 36، حيث سدد حسين الشحات كرة اصطدمت بالدفاع فتابعها كهربا برأسية ولكن تصدى لها الحارس فابيو.

وعاود الشحات التسديد في الدقيقة 40 لترتد الكرة من الدفاع، فيما حاول كينو من خارج المنطقة في الدقيقة 44 ولكن بعيدا عن مرمى الشناوي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

سدد الأرجنتيني جيرمان كانو مهاجم فلومينينسي كرة على حدود المنطقة مرت بجوار القائم في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة التالية سدد كهربا كرة من داخل المنطقة ولكن تصدى لها الحارس فابيو مجددا.

ثم سدد مارسيلو على حدود المنطقة كرة قوية في الدقيقة 58، ولكن أبعدها المدافع ياسر إبراهيم لخارج الملعب.

وسدد حسين الشحات من فرصة خطيرة للأهلي بعد اختراقه لداخل المنطقة، ولكن تصدى فابيو من جديد في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 68 سقط مارسيلو إثر التحام مع بيرسي تاو ليحتسب مارشينياك ركلة جزاء، وتلقى محمد عبد المنعم إنذارا للاعتراض بإلقاء زجاجة مياه.

ومن تلك الركلة سجل الكولومبي جون أرياس الهدف الأول على يمين الحارس محمد الشناوي في الدقيقة 71.

وعلى الفور امتلك بيرسي تاو فرصة تعويض الركلة بعد تمريرة من حسين الشحات في الدقيقة 72، ولكن رأسيته وقعت بين يدي فابيو.

وسقط كهربا داخل المنطقة في الدقيقة 73 مطالبا بركلة جزاء، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ودفع مارسيل كولر بالثلاثي كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة بدلا من بيرسي تاو وكهربا وأكرم توفيق في الدقيقة 75.

بينما أتى مارلون بدلا من فيليبي ميلو في صفوف الطرف الآخر.

وفي الدقيقة 79 حل الثلاثي ليما وديوجو باربوسا وجون كينيدي بدلا من جانسو مارسيلو وكينو.

ثم أتى جوجا بدلا من صامويل كزافييه على الرواق الأيمن لدفاع فلومينينسي في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 87 تألق الشناوي في التصدي لتسديدة خطيرة من جيرمان كانو.

ولكن أتى الهدف الثاني في الدقيقة 90 بعد مرتدة للفريق البرازيلي انتهت بتمريرة من ماتيوس مارتينيلي إلى كينيدي ليسدد كرة متقنة على يمين الشناوي.

وفي الدقيقة 93 حل رامي ربيعة بدلا من إمام عاشور.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي والخاسر من مباراة سيتي وريد دياموندز يوم الجمعة 22 ديسمبر في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

بينما تقام المباراة النهائية بين بالميراس والفائز من المباراة الأخرى في نفس اليوم، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي فلومينينسي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
إمام عاشور: لم يكن هنا تقصير من اللاعبين.. ونركز في المباراة المقبلة كأس العالم للأندية - بعد الخسارة من فلومينينسي.. ما هي الجائزة المالية الذي ينتظرها الأهلي عبد المنعم: الأهلي تراجع في الشوط الثاني.. والتوفيق لم يكن معنا ضد فلومينينسي كأس العالم للأندية - المرة السادسة.. ماذا يفعل الأهلي حين يلعب على المركز الثالث؟ انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة تشكيل فلومينينسي - باللغة العربية.. مارسيلو ومهاجم بيراميدز وخصم مكرر في مواجهة الأهلي عودة دي بروين لتدريبات مانشستر سيتي وغياب هالاند ودوكو كولر قبل مواجهة فلومينينسي: المباراة صعبة على الفريقين ولدينا دوافع قوية
أخر الأخبار
إمام عاشور: لم يكن هنا تقصير من اللاعبين.. ونركز في المباراة المقبلة دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - بعد الخسارة من فلومينينسي.. ما هي الجائزة المالية الذي ينتظرها الأهلي 2 دقيقة | الكرة المصرية
عبد المنعم: الأهلي تراجع في الشوط الثاني.. والتوفيق لم يكن معنا ضد فلومينينسي 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - المرة السادسة.. ماذا يفعل الأهلي حين يلعب على المركز الثالث؟ 7 دقيقة | تقرير في الجول
ضاع الحلم بسقوط مارسيلو.. الأهلي يفقد فرصة نهائي كأس العالم للأندية على يد فلومينينسي 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر الدوري الإسباني - جيرونا (0)-(0) ألافيس.. سيطرة من أصحاب الأرض 25 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - عودة زيزو وعمر جابر إلى التدريبات الجماعية 51 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر عمر جابر: الرحلة لمواجهة ساجرادا كانت شاقة.. وهذا ما يتطلع إليه الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة