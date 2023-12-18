ضاع الحلم بسقوط مارسيلو.. الأهلي يفقد فرصة نهائي كأس العالم للأندية على يد فلومينينسي

خسر الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة بالمملكة العربية السعودية.

سجل هدفي فلومينينسي جون أرياس في الدقيقة 71 من ركلة جزاء وجون كينيدي في الدقيقة 90.

وبذلك ضاع على الأهلي حلم التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، في المشاركة التاسعة له بالبطولة.

وكان هذا هو الظهور السادس للأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهو الدور الذي عجز عن تخطيه للمرة الرابعة بسبب الأندية البرازيلية، حيث خسر أمام إنترناسيونال في 2006 وكورينثيانز في 2012 وبالميراس في 2021.

بينما لعب الأهلي ضد الأندية الأوروبية في نصف النهائي مرتين، أمام بايرن ميونيخ في 2020 وريال مدريد في 2022.

التشكيل

دفع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بنفس التشكيل الفائز على اتحاد جدة 3-1 في الدور السابق، باستثناء مشاركة أكرم توفيق بدلا من الغائب أحمد نبيل كوكا.

أكرم توفيق أساسي وكوكا على مقاعد البدلاء في تشكيل الأهلي لمواجهة فلومينينسي بنصف نهائي مونديال الأندية 🦅🔴📋#كأس_العالم_للأندية#ClubWC pic.twitter.com/4Jxsh6MkTP — FilGoal (@FilGoal) December 18, 2023

فيما دفع فيرناندو دينيز مدرب فلومينينسي بتشكيل يتضمن مارسيلو نجم ريال مدريد وفيليبي ميلو الذي سبق له مواجهة الأهلي مع بالميراس في مونديال الأندية، بالإضافة إلى كينو مهاجم ببيراميدز السابق.

بين القائم وفابيو

المحاولة الأولى أتت بتسديدة من بيرسي تاو في الدقيقة 6 مرت فوق العارضة.

وطالب الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة 7 بعد تدخل ضد محمود كهربا ولكن الحكم البولندي شيمون مارشينياك أمر باستمرار اللعب.

وكاد فلومينينسي أن يسجل مباشرة في الدقيقة 9 بعد عرضية من كينو وصلت إلى جون أرياس ليسدد ولكن ارتطمت الكرة بالقائم.

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وفي الدقيقة 11 حاول حسين الشحات بتسديدة مرت فوق العارضة أيضا.

وانطلق بيرسي تاو في فرصة خطيرة في الدقيقة 18 بعد تمريرة من حسين الشحات، ولكن نجح فيليبي ميلو في إبعاد الكرة من أمامه.

وفي الدقيقة 19 منع صامويل كزافييه ظهير الفريق البرازيلي هدفا محققا للأهلي، حيث أرسل علي معلول ركنية قابلها محمد عبد المنعم برأسية خطيرة، ولكن الظهير أوقفها على خط المرمى.

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ومن جديد أرسل جانسو ركنية إلى داخل المنطقة فتابعها جون أرياس بتسديدة ارتطمت بالقائم مرة أخرى في الدقيقة 25.

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وفي الدقيقة 28 سدد الشحات مرة أخرى ولكن ارتدت الكرة من دفاع الفريق البرازيلي.

وضاعت فرصة هدف الأهلي من محمود كهربا في الدقيقة 36، حيث سدد حسين الشحات كرة اصطدمت بالدفاع فتابعها كهربا برأسية ولكن تصدى لها الحارس فابيو.

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وعاود الشحات التسديد في الدقيقة 40 لترتد الكرة من الدفاع، فيما حاول كينو من خارج المنطقة في الدقيقة 44 ولكن بعيدا عن مرمى الشناوي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

سدد الأرجنتيني جيرمان كانو مهاجم فلومينينسي كرة على حدود المنطقة مرت بجوار القائم في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة التالية سدد كهربا كرة من داخل المنطقة ولكن تصدى لها الحارس فابيو مجددا.

ثم سدد مارسيلو على حدود المنطقة كرة قوية في الدقيقة 58، ولكن أبعدها المدافع ياسر إبراهيم لخارج الملعب.

وسدد حسين الشحات من فرصة خطيرة للأهلي بعد اختراقه لداخل المنطقة، ولكن تصدى فابيو من جديد في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 68 سقط مارسيلو إثر التحام مع بيرسي تاو ليحتسب مارشينياك ركلة جزاء، وتلقى محمد عبد المنعم إنذارا للاعتراض بإلقاء زجاجة مياه.

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ومن تلك الركلة سجل الكولومبي جون أرياس الهدف الأول على يمين الحارس محمد الشناوي في الدقيقة 71.

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أرياس يمنح فلومينينسي أول الأهداف ⚽🔥



الأهلي المصري 0 × 1 فلومينينسي البرازيلي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QTLCpqFgEe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023

وعلى الفور امتلك بيرسي تاو فرصة تعويض الركلة بعد تمريرة من حسين الشحات في الدقيقة 72، ولكن رأسيته وقعت بين يدي فابيو.

وسقط كهربا داخل المنطقة في الدقيقة 73 مطالبا بركلة جزاء، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ودفع مارسيل كولر بالثلاثي كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة بدلا من بيرسي تاو وكهربا وأكرم توفيق في الدقيقة 75.

بينما أتى مارلون بدلا من فيليبي ميلو في صفوف الطرف الآخر.

وفي الدقيقة 79 حل الثلاثي ليما وديوجو باربوسا وجون كينيدي بدلا من جانسو مارسيلو وكينو.

ثم أتى جوجا بدلا من صامويل كزافييه على الرواق الأيمن لدفاع فلومينينسي في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 87 تألق الشناوي في التصدي لتسديدة خطيرة من جيرمان كانو.

ولكن أتى الهدف الثاني في الدقيقة 90 بعد مرتدة للفريق البرازيلي انتهت بتمريرة من ماتيوس مارتينيلي إلى كينيدي ليسدد كرة متقنة على يمين الشناوي.

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كينيدي يضيف الهدف الثاني لـ فلومينينسي⚽🔥



الأهلي المصري 0 × 2 فلومينينسي البرازيلي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/eACChAZFuV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023

وفي الدقيقة 93 حل رامي ربيعة بدلا من إمام عاشور.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي والخاسر من مباراة سيتي وريد دياموندز يوم الجمعة 22 ديسمبر في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

بينما تقام المباراة النهائية بين بالميراس والفائز من المباراة الأخرى في نفس اليوم، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.