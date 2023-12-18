مؤتمر معتمد جمال: هدفنا الفوز على ساجرادا لحسم التأهل

شدد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك أن هدفه هو الفوز على ساجرادا الأنجولي لحسم التأهل لدور الـ8 من بطولة كأس الكونفدرالية

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية.

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي: "لدينا 9 نقاط في المجموعة، وأتينا إلى أنجولا لتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية".

وأضاف "مواجهة ساجرادا صعبة على الفريقين، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء ونحقق الفوز لحصد الثلاث نقاط وحسم التأهل".

وتابع "محمود علاء يعاني من إصابة في كاحل القدم وذلك ما أبعده عن المباراة، كما أن الجهاز الفني لن يتسرع في عودة محمود حمدي -الونش- للمباريات، والثنائي إضافة كبيرة لتشكيل الفريق ولكن نثق بشدة في المجموعة الحالية لتقديم مباراة جيدة".

واختتم حديثه قائلا: "لدينا غيابات مهمة بسبب الإصابات ولكن نثق في اللاعبين المتواجدين، وحققنا الفوز على ساجرادا في لقاء الذهاب، ولكن المباراة المقبلة لن تكون سهلة ونسعى للفوز من أجل حسم التأهل ".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعته في الكونفدرالية بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويأتي أبو سليم الليبي في الوصافة بـ6 نقاط، ويحتل ساجرادا المرتبة الثالثة بـ3 نقاط، ويتذيل سوار الغيني الترتيب دون نقاط.