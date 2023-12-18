كرة سلة - إلى النهائي مجددا.. سبورتنج يطيح بـ إنتر كلوب في إفريقيا للسيدات

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 19:56

كتب : محمد سمير

هاجر عامر - سيدات سبورتنج كرة سلة

نجح فريق سيدات سبورتنج لكرة السلة في حسم تأهله إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية للموسم الثاني على التوالي.

ويواصل سبورتنج حملة الدفاع عن لقبه بعد التغلب على إنتر كلوب الأنجولي في نصف النهائي.

وحقق سبورتنج الفوز على الفريق الأنجولي بنتيجة 100-74.

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ويواجه سبورتنج فريق الموانيء الكيني في المباراة النهائية المقرر لها غدا الثلاثاء.

ونجح الثنائي هاجر عامر وسييرا ديلارد في تسجيل 23 نقطة لكل منهما.

وكان طرفا النهائي قد تواجها من قبل في دور المجموعات، وحسم سبورتنج اللقب بالفوز 102-77.

وتوج سبورتنج العام الماضي بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ الأندية المصرية.

ويسعى النادي السكندري ليضيف لقبا جديدا بعد حصد لقب الموسم الجاري.

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