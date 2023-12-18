بسبب دعمه لـ فلسطين.. المدعي العام في نيس يطالب بسجن عطال

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 19:20

كتب : FilGoal

يوسف عطول

طالب المدعي العام في مدينة نيس الفرنسية بسجن يوسف عطال لاعب فريق نيس بعد دعمه لفلسطين بسبب الأحداث الحالية هناك.

ووفقا لشبكة "RMC" فإن المدة التي طالب بها المدعي العام بسجن عطال هي 10 أشهر مع غرامة قدرها 45 ألف يورو الذي مثل أمام المحكمة بسبب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معاد للسامية خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الماضي.

وألقت قوات الشرطة الفرنسية القبض على عطال في نوفمبر الماضي عقب عودته إلى فرنسا بعد المشاركة مع منتخب بلاده الجزائر بسبب تحريضه على الكراهية والعنصرية ودعمه لفلسطين.

أخبار متعلقة:
عودة دي بروين لتدريبات مانشستر سيتي وغياب هالاند ودوكو مؤتمر السعيد: مواجهة صنداونز لا تحتمل نتيجة سوى الفوز كولر قبل مواجهة فلومينينسي: المباراة صعبة على الفريقين ولدينا دوافع قوية ريليفو: ريال مدريد يختار بديل ألابا

ونقلت الشبكة حديث عطال في المحكمة قائلا: "لقد شاركت الفيديو لأنني كنت أرى أنها رسالة سلام وأن الناس يعانون خلال هذه الحرب، لسوء الحظ يؤسفني عدم إكمال الأمر حتى النهاية".

وكان نادي نيس أعلن في وقت سابق في بيان له إيقاف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لحين إشعار آخر.

وكان نادي نيس قد أعلن بيانا كالآتي:

"بعد عودته من معسكر منتخب الجزائر الذي بدأ 9 أكتوبر، عقد مسؤولوا نيس جلسة مع يوسف عطال".

"اعترف اللاعب بخطأ مقطع الفيديو الذي نشره وأنه أزاله بسرعة واعتذر عن المكتوب، وذلك نظرا لخطورة المنشور".

"واتخذ نادي نيس على الفور أول عقوبة تأديبية بإيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر".

"نود أن نؤكد على سمعة ووحدة نيس تأتي من سلوك جميع الموظفين في النادي والتي يجب أن تكون وفقا لقيم المؤسسة كما في رسالتنا يوم الجمعة الماضي إذ أكد نيس التزامه الراسخ بالسلام".

ولعب عطال مع نيس في الموسم الحالي 6 مباريات فقط في بطولة الدوري الفرنسي مسجلا هدفا واحدا فقط ولم يصنع أي هدف.

يوسف عطال الجزائر الدوري الفرنسي نيس
نرشح لكم
مودريتش يعلق على مستقبله وتجديد عقده مع ريال مدريد نجم فلومينينسي يكشف فريقه المفضل بين ريال مدريد وبرشلونة مواعيد مباريات الثلاثاء 19 ديسمبر والقنوات الناقلة - مانشستر سيتي في كأس العالم.. وبيراميدز ضد صنداونز جيرونا يكتسح ألافيس ويعود للصدارة على حساب ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (3)-(0) ألافيس ماركا: الكشف عن القرار النهائي بشأن بديل ألابا عودة دي بروين لتدريبات مانشستر سيتي وغياب هالاند ودوكو ريليفو: ريال مدريد يختار بديل ألابا
أخر الأخبار
مودريتش يعلق على مستقبله وتجديد عقده مع ريال مدريد 3 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - قندوسي جاهز لمواجهة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة 37 دقيقة | الكرة المصرية
ظهور تقنية التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 42 دقيقة | آسيا
نجم فلومينينسي يكشف فريقه المفضل بين ريال مدريد وبرشلونة 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
بينهم صلاح.. كلوب يكشف عن تقييمه لقادة ليفربول بالدرجات من 1 إلى 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
ميسي سيقابل فريق طفولته.. إنتر ميامي يعلن مواجهة أولد بويز وديا ساعة | أمريكا
أزمة اتحاد جدة الدفاعية تتفاقم ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الثلاثاء 19 ديسمبر والقنوات الناقلة - مانشستر سيتي في كأس العالم.. وبيراميدز ضد صنداونز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة