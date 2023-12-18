انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

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نهاية المباراة بخسارة الأهلي

ق 90: نزول السولية وربيعة بدلا من مروان عطية وإمام عاشور

ق 89: الهدف الثاني من كيندي

ق 87: الشناوي يمنع الثاني

ق 78: طاهر يهدر فرصة التعادل بعد عرضية معلول

ق 73: نزول طاهر وأفشة وكريم فؤاد بدلا من بيرسي تاو وكهربا وأكرم توفيق

ق 72: تاو يهدر التعادل بضربة رأسية

ق 70: هدف أول من أرياس

ق 67: إنذار على محمد عبد المنعم

ق 68: ركلة جزاء لمارسيلو ضد بيرسي تاو

ق 63: فرصة خطيرة من الشحات وتسديدة يبعدها الحارس

ق 60: فرصة خطيرة يبعدها ميلو بعد عرضية الشحات

ق 58: تسديدة من مارسيلو يبعدها الدفاع

ق 55: كهربا يهدر فرصة خطيرة

ق 54: تسديدة خطيرة من كانو تمر جوار مرمى الشناوي

ق 40: الشحات يتوغل ويسدد كرة خطيرة

ق 35: أوووووووووه فرصة خطيرة للأهلي من الشحات وكهربا ثم تاو

ق 26: فرصة خطيرة من الشحات بعد هجمة مرتدة سريعة

ق 24: القائم يمنع أرياس مجددا من التسجيل

ق 17: هجمة خطيرة للأهلي تضيع أمام المرمى برأسية من عبد المنعم ثم متابعة من أكرم توفيق

ق 11: تسديدة قوية من إمام عاشور

ق 9: القائم يمنع هدفا مؤكدا للفريق البرازيلي

ق 7: مطالبات بركلة جزاء حمراء

ق 6: تسديدة من تاو تخرج إلى ركنية

ق 3: محاولة حمراء أولى من أكرم توفيق

انطلاق المباراة