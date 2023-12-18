انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 19:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.
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نهاية المباراة بخسارة الأهلي
ق 90: نزول السولية وربيعة بدلا من مروان عطية وإمام عاشور
ق 89: الهدف الثاني من كيندي
ق 87: الشناوي يمنع الثاني
ق 78: طاهر يهدر فرصة التعادل بعد عرضية معلول
ق 73: نزول طاهر وأفشة وكريم فؤاد بدلا من بيرسي تاو وكهربا وأكرم توفيق
ق 72: تاو يهدر التعادل بضربة رأسية
ق 70: هدف أول من أرياس
ق 67: إنذار على محمد عبد المنعم
ق 68: ركلة جزاء لمارسيلو ضد بيرسي تاو
ق 63: فرصة خطيرة من الشحات وتسديدة يبعدها الحارس
ق 60: فرصة خطيرة يبعدها ميلو بعد عرضية الشحات
ق 58: تسديدة من مارسيلو يبعدها الدفاع
ق 55: كهربا يهدر فرصة خطيرة
ق 54: تسديدة خطيرة من كانو تمر جوار مرمى الشناوي
ق 40: الشحات يتوغل ويسدد كرة خطيرة
ق 35: أوووووووووه فرصة خطيرة للأهلي من الشحات وكهربا ثم تاو
ق 26: فرصة خطيرة من الشحات بعد هجمة مرتدة سريعة
ق 24: القائم يمنع أرياس مجددا من التسجيل
ق 17: هجمة خطيرة للأهلي تضيع أمام المرمى برأسية من عبد المنعم ثم متابعة من أكرم توفيق
ق 11: تسديدة قوية من إمام عاشور
ق 9: القائم يمنع هدفا مؤكدا للفريق البرازيلي
ق 7: مطالبات بركلة جزاء حمراء
ق 6: تسديدة من تاو تخرج إلى ركنية
ق 3: محاولة حمراء أولى من أكرم توفيق
انطلاق المباراة