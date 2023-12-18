عودة دي بروين لتدريبات مانشستر سيتي وغياب هالاند ودوكو

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هدف دي بروين

عاد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي للتدريبات الجماعية مرة أخرى حاليا في السعودية بعد فترة غياب طويلة وفقا لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"

وتدرب مانشستر سيتي لأول مرة في السعودية استعداد لبطولة كأس العالم للأندية.

وأجرى لاعب الوسط البلجيكي عملية جراحية في بداية الموسم عقب مباراة بيرنلي في أول مباراة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

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وغاب دي بروين لمدة 128 يوما بواقع 29 مباراة ولم يلعب سوى مباراة بيرنلي ومن قبلها ضد أرسنال في الدرع الخيرية.

وعلى الجانب الآخر أفادت الصحيفة أيضا غياب الثنائي جيريمي دوكو وإيرلينج هالاند عن التدريبات بسبب الإصابة.

وكان بيب جوارديولا المدير الفني للفريق يمني النفس في حديث له عقب مباراة كريستال بالاس الماضية في الدوري الإنجليزي بأن يعود هالاند في كأس العالم للأندية للمشاركة ومساعدة الفريق.

وسيلاقي مانشستر سيتي منافسه أوراوا ريد دايموندز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل والفائز سيلاقي المنتصر بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في النهائي.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي كأس العالم للأندية الأهلي كيفن دي بروين
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