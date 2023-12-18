تشكيل فلومينينسي - باللغة العربية.. مارسيلو ومهاجم بيراميدز وخصم مكرر في مواجهة الأهلي

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

مارسيلو

أعلن فيرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب بصفة أساسية الظهير البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد السابق، وكينو لاعب بيراميدز السابق.

فيما يتواجد فيليبي ميلو الذي سبق له مواجهة الأهلي مع بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

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ونشر حساب النادي تشكيله باللغة العربية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: صامويل كزافييه - نينو - فيليبي ميلو - مارسيلو

خط الوسط: أندريه نيتو - ماتيوس مارتينيلي - جانسو

خط الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو - كينو

وتأهل فلومينينسي إلى هذه المباراة بصفته بطل أمريكا اللاتينية، بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

بينما تأهل الأهلي إلى البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، ثم تغلب على اتحاد جدة بطل الدوري السعودي وصاحب الأرض بنتيجة 3-1.

ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا.

فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث.

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