كولر قبل مواجهة فلومينينسي: المباراة صعبة على الفريقين ولدينا دوافع قوية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 18:38

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - الأهلي

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن مواجهة فلومينينسي البرازيلي ستكون صعبة على الفريقين.

ويلعب الأهلي ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

وقال كولر للصحفيين قبل المباراة: "مواجهة فلومينينسي صعبة على كلا الفريقين، في ظل طموح كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية".

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وأضاف "كل فريق يمتلك الدوافع لتقديم أفضل ما لديه والمنافسة على لقب المونديال".

وأتم تصريحاته "الأهلي جاهز للمباراة، ووجود الجماهير في المدرجات سوف يحفز اللاعبين، ويمنح دوافع كبيرة ‏للفريق".

وأعلن كولر تشكيل الأهلي لمواجهة فلومينينسي والذي جاء كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – حمزة علاء – عمرو السولية – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – أليو ديانج - كوكا – محمد مجدي "أفشة" – كريم فؤاد – طاهر محمد – كريم الدبيس

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