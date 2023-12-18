لابورتا: نستطيع أن نكرر ما فعلناه الموسم الماضي مع تشافي

يثق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني بالطريق الذي يسلكه تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي بالرغم من النتائج المتقلبة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات لابورتا قائلا: "عمل تشافي معنا جيد جدا، فهو شخص لديه قدرة تحمل كبيرة ونحن نتطور كفريق".

وأضاف "توجنا ببطولة الدوري الإسباني والسوبر المحلي كذلك، طموحنا أن نفوز بألقاب أكثر الموسم الحالي، أعتقد أن بإمكاننا تكرار ما فعلناه في الموسم الماضي وأكثر مع تشافي إذ غابت الإصابات".

وأنهى حديثه قائلا: "يستطيع تشافي أن يتحمل الضغط في الأوقات الصعبة، هو يعرف ما ينقص الفريق الذي يؤدي إلى الاستقرار للفوز، نعاني في أوقات من المباريات في نقص التركيز ونتعرض للعقاب الفوري، تشافي قادر على تصحيح ذلك".

وخسر البلوجرانا من جيرونا في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإسباني 4-2 وكذلك تعادل في مباراة الأسبوع الـ17 ضد فالنسيا 1-1 وهُزم في المباراة الختامية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ضد رويال أنتويرب البلجيكي 3-2.

ولذلك خرجت أنباء أن لابورتا يدرس إقالة المدير الفني الإسباني لكن خرج ليمدحه ويجدد الثقة فيه.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة إذ يبتعد عن ريال مدريد المتصدر مؤقتا بفارق 7 نقاط والوصيف مؤقتا جيرونا بـ6 نقاط.

ومن المقرر أن يلاقي برشلونة منافسه نابولي الإيطالي في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.