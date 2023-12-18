بيرناردو: علينا الفوز بكأس العالم للأندية.. وزيادة البطولات يؤثر على اللاعبين

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا

يرى بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي أن فريقه سيلعب بكل قوة من أجل الفوز بكأس العالم للأندية.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد أوراوا ريدز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

وقال بيرناردو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا يتم أخذ رأي اللاعبين في المشاركات الإضافية، نحن نلعب مع الفرق والمنتخبات والأندية تدفع لنا الرواتب على ذلك، ولكن في الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من المباريات ونتيجة ذلك ستقل أيام الراحة، وهذا جنون لكننا لا نشكتي لأننا نحصل على رواتبنا مقابل ذلك".

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وأضاف "كأس العالم للأندية المقبلة ستكون بطولة رائعة، بالتأكيد نحن نشعر بالتعب أحيانا ولكن هذا هو ثمن اللعب في الأندية الكبيرة".

وأردف "الدوري السعودي تحسن بشكل فائق ونشاهد هناك الكثير من الاستثمارات والصفقات الكبيرة وأعتقد أننا سنرى المزيد من التطور".

وتابع "في الوقت الحالي أركز فقط على اللعب مع فريقي ولا أفكر في الرحيل عن الفريق".

وأشار "مانشستر سيتي يتفوق في أغلب مواسم الدوري الإنجليزي وذلك بغض النظر عن الموسم الذي فاز به ليفربول، سنرى ماذا سيحدث بنهاية الدوري ونحن نسعى دائما للفوز بالبطولات".

وشدد "سنحاول العودة بكأس العالم للأندية، علينا التركيز على كل التفاصيل الصغيرة، وتسجيل الأهداف من أقل الفرص".

وأكد "مانشستر سيتي لا يمر بأفضل حال لكننا لا نزال نلعب بطريقة رائعة ونخلق الكثير من الفرص ولا نستقبل الأهداف بسهولة، ولكن يجب أن نسجل أكثر وندافع بطريقة أفضل".

وواصل "بالتأكيد هالاند مهم بالنسبة للفريق وكذلك دي بروين، ولكن الأهم هو من يلعب وكيف نحقق الفوز، بالتأكيد نفقتد هالاند ولكن لدينا ألفاريز وهو مهاجم مميز".

وأتم تصريحاته "نشعر بالإحباط بسبب بعض النتائج في الدوري الإنجليزي ولكن لا يوجد وقت للتفكير، علينا العودة سريعا والفوز بكأس العالم للأندية".

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