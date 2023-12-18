جوارديولا عن الأهلي: شاهدت الجميع يتحدث عنه في مصر.. وهو من أفضل الأندية العربية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 17:35

كتب : محمد سمير

بيب جوارديولا - لايبزيج ومانشستر سيتي

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن النادي الأهلي المصري بطل إفريقيا والمتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأشاد جوارديولا بشعبية الأهلي والتي لاحظها عندما زار مصر في الصيف الماضي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوراوا ريدز الياباني: "كنت في مصر هذا الصيف وجميع المصريين والمصريات يتحدثون عن الأهلي".

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وتابع المدرب الإسباني في التصريحات التي نقلتها صحيفة الشرق الأوسط: "كنت أشعر أن الأهلي لديه الكثير من المشجعين وهو من أفضل الأندية العربية".

وأضاف جوارديولا "المناخ رائع هنا في السعودية، والأجواء في شهر ديسمبر لسنا معتادين عليها في بريطانيا ومانشستر".

أما عن كأس العالم للأندية فأجاب "هذه البطولة مختلفة تماما عن المنافسات الأخرى في بريطانيا، نريد أن نحقق نتائج أفضل وعلينا أن نحسن من الأداء حتى النهاية".

وأضاف "شاهدنا مباراة أوراوا ريدز أمام ليون المكسيسي، وكل شيء متوقع".

وشدد جوارديولا "في البداية علينا أن نصل إلى النهائي أولا لتكون لدينا فرص لرفع الكأس، هذه المرة الرابعة لي للمشاركة، في المرة الأولى كانت مميزة وصعبة وليس من السهل التنبؤ بالنهاية فكل من يصل هنا يريد أن يرفع الكأس".

أما عن تطور الدوري السعودي فكشف "هناك الكثير من الاستثمارات في السعودية، وهي دولة قوية اقتصاديا، وأرى الكثير من المشجعين ينظرون إلى السعودية بعد هذا التطور".

واختتم جوارديولا تصريحاته بالحديث عن مواجهة أوراوا "كرة القدم تطورت، شاهدنا اليابان أمام ألمانيا في كأس العالم الأخير، هناك الكثير من التحولات لذلك لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث، نحترم أوراوا ونتمنى أن نصل إلى النهائي".

ويلعب مانشستر سيتي في مشاركته الأولى بكأس العالم للأندية مساء غدا الثلاثاء أمام أوراوا ريدز الياباني ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

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