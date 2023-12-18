مهمة لإنقاذ الموسم.. إشبيلية يعلن تعيين كيكي سانشيز فلوريس مدربا للفريق

أعلن نادي إشبيلية تعيين كيكي سانشيز فلوريس مدربا جديدا للفريق خلفا لدييجو ألونسو.

وأشار النادي إلى أن فلوريس قد وقع على عقد حتى عام 2025.

إشبيلية كان قد أعلن إقالة دييجو ألونسو من تدريب الفريق بعد الخسارة من خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتولى دييجو ألونسو تدريب إشبيلية في 14 مباراة، حقق الفريق خلالهم الفوز في مباراتين وخسر في 7 وتعادل في 5.

ولم يحقق الفريق الفوز في أي مباراة ببطولة الدوري تحت قيادة ألونسو.

ويأتي فلوريس في مهمة إنقاذ لإشبيلية الذي يعاني منذ بداية الموسم.

ويحتل إشبيلية حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة وبفارق 5 نقاط عن قادش صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

كما خرج إشبيلية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع في مجموعته.

وسبق لكيكي فلوريس تولي مهمة أكثر من فريق داخل إسبانيا وخارجها أبرزهم بنفيكا وأتليتكو مدريد وخيتافي وواتفورد وفالنسيا وإسبانيول.

الرحلة الأخيرة لفلوريس كانت مع خيتافي واستمرت لمدة عامين منذ عام 2021 حتى 2023 قاد الفريق خلالهم في 55 مباراة وحقق الفوز في 18 وتعادل 24 مباراة وخسر في مثلهم.

صاحب الـ 58 عاما توج خلاله مسيرته بالدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي رفقة أتليتكو مدريد وكأس الدوري البرتغالي مع بنفيكا وكأس الدوري الإماراتي مع العين وكأس الرئيس الإماراتي مرة مع العين ومرة مع شباب أهلي دبي.

المباراة الأولى لفلوريس مع إشبيلية ستكون ضد غرناطة غدا الثلاثاء خارج ملعبه في الدوري الإسبا