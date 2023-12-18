بيلد: مولر مستمر مع بايرن إلى 2025

أفادت جريدة بيلد مساء الاثنين بأن نادي بايرن ميونيخ توصل لاتفاق مع نجمه توماس مولر لتمديد عقده.

عقد مولر مع بايرن ينتهي في صيف 2024، في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار لموسم جديد.

وأوضح تقرير بيلد أن النادي اتفق مع مولر على تمديد العقد حتى صيف 2025.

تمديد العقد يأتي برغبة مشتركة بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يعلن بايرن عن تمديد عقد نجمه المخضرم خلال ساعات.

ويحق لمولر الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وقال مولر في تصريحات سابقة نشرتها جريدة بيلد : "أريد بالتأكيد أن ألعب موسم آخر بعد موسم 2023-2024. هذه هي خطتي".

وأضاف "ما زلت أستمتع بوجودي في الملعب، أتمنى أن يكون هذا واضحا".

ويتقاضى مولر حاليا 20 مليون يورو سنويا، ومن المرجح أن يتم تخفيض راتبه في حالة التجديد.

وقضى مولر (34 عاماً) كل مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونيخ.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

في نهاية الموسم الماضي، حصد بايرن لقب الدوري الألماني للمرة رقم 11 على التوالي، كأول فريق في الدوريات الخمسة الكبرى يفعل هذا الأمر.

كما فاز بايرن بلقب الدوري الألماني للمرة 32 في تاريخه وبالنظام الاحترافي للبطولة.