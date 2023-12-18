قرعة ملحق الدوري الأوروبي - مواجهة صعبة لـ روما.. ومبارتان فرنسيتان لـ ميلان وبنفيكا

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

كأس الدوري الأوروبي قبل لقاء إشبيلية وروما

أقيمت منذ قليل قرعة الدور المؤهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وشهدت القرعة مباريات صعبة للفرق الهابطة من دوري أبطال أوروبا.

أبرز مباريات الدور كانت مواجهة فينورد ضد روما والتي ستكون بمثابة تكرار لنهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

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ويواجه في ذلك الدور الفرق التي هبطت من دوري أبطال أوروبا مع أصحاب المركز الثاني من مجموعات الدوري الأوروبي على التأهل لدور الـ 16 والذي تأهلت له الفرق التي تصدرت مجموعتها بشكل مباشر.

وجاءت المباريات بالكامل كالتالي:

فينورد × روما

ميلان × رين

لانس × فرايبورج

يانج بويز × سبورتنج لشبونة

بنفيكا × تولوز

سبورتنج براجا × كاراباج

جالاتاسراي × سبارتا براج

شاختار × أولمبيك مارسيليا

وتقام مباريات الذهاب على أرض الفرق الهابطة من دور المجموعات والتي وضعت على الجانب الأيمن من القرعة.

وستقام مباريات الذهاب يوم 15 فبراير المقبل، بينما تقام مباريات الإياب يوم 22 فبراير.

وتقام المباراة النهائية في مدينة دبلن الإيرلندية.

وكان إشبيلية قد توج باللقب في الموسم الماضي بعد الفوز على روما في المباراة النهائية بركلات الترجيح، ولكن البطل التاريخي للبطولة لن يكون حاضرا في النسخة الحالية.

الدوري الأوروبي
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