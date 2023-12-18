أنشيلوتي: تشواميني سيكون بديل ألابا في الدفاع.. ولم أتعرض لهذا الموقف في مسيرتي

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 14:10

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن أوريلين تشواميني سيكون هو المدافع البديل في ريال مدريد بعد إصابة دافيد ألابا.

وتعرض ألابا للإصابة بقطه في الرباط الصليبي للركبة خلال فوز فريقه على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جيرونا هو منافسنا الأكبر حاليا ولكن الدوري طويل جدا وسيكون من الصعب القتال حتى النهاية مع وجود برشلونة وأتليتكو مدريد أيضا".

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وتابع "لم أتحدث مع ألابا ولكن الفحص الطبي أثبت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، نشعر بالحزن لأننا خسرنا لاعب آخر، في مسيرتي لم أواجه أبدا إصابة ثلاثة لاعبين بالرباط الصليبي وعلى الفريق أن يستمر رغم الإصابات".

واستمر "حتى الآن نحن نقدم أفضل ما توقعه الناس على الرغم من المشاكل، هذا الفريق يقاتل ويقدم كرة قدم جميلة وسنى ما يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة".

وواصل "تشواميني سيكون هو الخيار الأول في مركز قلب الدفاع وقد أدى بشكل جيد ضد أوساسونا في هذا المركز وبالطبع هذا ليس مركزه الأساسي ولكنها حالة طوارئ ويجب علينا التعامل مع الأمر".

وأكمل "مارفيل لاعب فريق الشباب تدرب معنا ولكنه مصاب حاليا وسنرى ما سنفعله خلال فترة أعياد الميلاد".

وعن مواصلة بيلينجهام للتألق قال: "هو لاعب مهم بالنسبة لنا ويؤدي بشكل جيد ويقاتل في الملعب، لقد استبدلته اليوم لتجنب المشاكل لأنه يعاني من إصابة في الكتف وكان يجب أن نعطيه الراحة لبضع دقائق إضافية".

وشدد "كارباخال سيتدرب مع الفريق بداية من يوم الثلاثاء ولن نغامر به، وميندي طلب الاستبدال لأنه شعر ببعض الألم لذلك كنت حريصا على استبداله لكي لا تتفاقم الإصابة".

وعن الحارس الأساسي للفريق قال: "لدي حارسان أساسيان الأول هو أندري لونين والثاني كيبا".

وأضاف "فينيسيوس وإدواردو كامافينجا وأردا جولير سيكونون جاهزين خلال فترة أعياد الميلاد".

وأتم "ميليتاو يتعافى بشكل جيد كما الحال لكورتوا أيضا، لم نفكر في موعد عودتهم بعد ولكن قد تكون قبل نهاية الموسم".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 42 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جيرونا الذي سيلعب مساء اليوم ضد ديبورتيفو ألافيس.

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