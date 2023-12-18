حمد الله يبحث عن تسوية قضيته مع النصر

يحاول المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة تسوية قضيته مع ناديه السابق النصر، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن محامي حمد الله بدأ مع إدارة شركة نادي النصر، مباحثات لمعرفة إمكانية تسوية القضية الشهيرة بينهما، والمنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس".

وأشار التقرير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق من أجل التسوية وإغلاق القضية بشكل نهائي قبل صدور قرارات "كاس".

ماذا حدث؟

وكانت إدارة النصر قد أعلنت في نوفمبر 2021 فسخ عقد المهاجم المغربي بسبب مشروع، لتبدأ فصول القضية، التي استمرت في دوائر اللجان القضائية المحلية والدولية بعدها، إذ أصدر "فيفا" حكما بالإقرار بالرواتب المتأخرة للاعب، إضافة إلى إعادة المبالغ التي خصمت منه أثناء فترة جائحة كورونا.

بعدها قدمت إدارة النصر في مايو الماضي بشكل رسمي، طلب استئناف إلى "كاس"، على قرارات "فيفا"، التي صدرت في 24 أكتوبر 2022، بشأن قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله، مضمنة طلبها بأهمية إدخال التسجيلات الصوتية على القضية، والتي توضح أن حمد الله تفاوض مع إدارة اتحاد جدة أثناء سريان عقده مع النصر، وهو ما لم يأخذ به "فيفا" في قراره أكتوبر الماضي.

وكان حمد الله طالب إدارة النصر بمنحه مبلغ 8.8 مليون يورو، جراء فسخ عقده لسبب غير مشروع، بينما طالبت إدارة النادي العاصمي اللاعب بمبلغ 9.5 مليون يورو بعد توصيات الفريق القانوني بتخفيض الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو، بيد أنها رفضت مطالب الطرفين، وأقرت بالمستحقات المتأخرة والبالغة نحو 3.3 مليون يورو.

يذكر أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت قرارًا في 2 أغسطس 2022، يقضي بإيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، لمدة 4 أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، على خلفية الشكوى المقدمة من نادي النصر فيما عُرف بـ"قضية التسجيلات".

وعاقبت اللجنة حامد البلوي، المدير التنفيذي في اتحاد جدة، بإيقافه 6 أشهر، مع غرامه مالية قدرها 300 ألف ريال، إضافة إلى إيقاف مشعل السعيد، مدير الفريق، 3 أشهر.

كما حرمت اللجنة اتحاد جدة من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة، بدءًا من فترة التسجيل التالية، وفرضت غرامة مالية على النادي قدرها 500 ألف ريال.

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