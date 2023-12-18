بأعلى نسبة أصوات في تاريخ الأرجنتين.. ريكيلمي رئيسا لنادي بوكا جونيورز

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 13:05

كتب : FilGoal

خوان رومان ريكيلمي

أعلن نادي بوكا جونيورز تولي أسطورته ولاعبه السابق خوان رومان ريكيلمي منصب رئيس النادي.

وفاز ريكيلمي بالمنصب بعد أن حصل على ما يقارب 60% من عدد الأصوات في الانتخابات.

ريكيلمي حصل على 43 ألف صوت ليكون صاحب أعلى نسبة من الأصوات في تاريخ الأندية الأرجنتينية.

أخبار متعلقة:
جاكسون: ما حدث مع صلاح ودي بروين في تشيلسي يحفزني انتهت - قرعة دوري أبطال أوروبا كرة يد - عبد الباري يكشف سبب استقالته من منصبه في الزمالك أونانا: التعادل مع ليفربول؟ كانت مباراة جميلة بالنسبة لنا

صاحب الـ 45 عاما هو أحد أساطير بوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين وسبق له لعب 7 مواسم بقميص النادي.

وكان ريكيلمي يشغل منصب نائب رئيس النادي قبل الانتخابات والتي حصل فيها على منصب الرئيس.

وسبق لريكيلمي وأن توج بـ 12 لقبا برفقة بوكا جونيورز أبرز الدوري الأرجنتيني 5 مرات وكوبا ليبرتادوريس 3 مرات.

ولن يشارك بوكا جونيورز في كوبا لبرتادوريس في الموسم المقبل، بينما سيكتفي بالمشاركة في كوبا سود أمريكانا.

بوكاجونيورز خوان رومان ريكيلمي
نرشح لكم
بتواجد مارسيلو وكينو.. تشكيل فلومينينسي المتوقع لمواجهة الأهلي الأهلى ضمن 18 فريقا.. فيفا يحدد موعد ونظام التأهل لـ كأس العالم للأندية 2025 فيفا يستحدث بطولة "كأس إنتركونتيننتال".. بطل أوروبا في النهائي مباشرة كأس العالم للأندية - مدرب فلومينينسي: طريقة لعب الأهلي مميزة.. ولا نشبه مانشستر سيتي كأس العالم للأندية - مؤتمر كينو: الأهلي فريق قوي.. ولاعبوه لا يستسلمون مواجهة منسية منذ 62 عاما بين الأهلي وفلومينينسي في القاهرة مؤهلة لمونديال 2025.. الكشف عن قرعة إنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف "كنت كل شيء بالنسبة لي".. كيليني يعلن اعتزاله
أخر الأخبار
أنشيلوتي: تشواميني سيكون بديل ألابا في الدفاع.. ولم أتعرض لهذا الموقف في مسيرتي دقيقة | الدوري الإسباني
ماكتوميناي يوضح رأيه في التعادل مع ليفربول.. ويدافع عن تين هاج 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حمد الله يبحث عن تسوية قضيته مع النصر 42 دقيقة | سعودي في الجول
قرعة دوري الأبطال - مواجهة قوية لبرشلونة.. ومتوازنة لـ ريال مدريد ومانشستر سيتي 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بأعلى نسبة أصوات في تاريخ الأرجنتين.. ريكيلمي رئيسا لنادي بوكا جونيورز ساعة | أمريكا
انتهت - قرعة دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
جاكسون: ما حدث مع صلاح ودي بروين في تشيلسي يحفزني ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - عبد الباري يكشف سبب استقالته من منصبه في الزمالك ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا