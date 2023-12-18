بأعلى نسبة أصوات في تاريخ الأرجنتين.. ريكيلمي رئيسا لنادي بوكا جونيورز
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 13:05
كتب : FilGoal
أعلن نادي بوكا جونيورز تولي أسطورته ولاعبه السابق خوان رومان ريكيلمي منصب رئيس النادي.
وفاز ريكيلمي بالمنصب بعد أن حصل على ما يقارب 60% من عدد الأصوات في الانتخابات.
ريكيلمي حصل على 43 ألف صوت ليكون صاحب أعلى نسبة من الأصوات في تاريخ الأندية الأرجنتينية.
صاحب الـ 45 عاما هو أحد أساطير بوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين وسبق له لعب 7 مواسم بقميص النادي.
وكان ريكيلمي يشغل منصب نائب رئيس النادي قبل الانتخابات والتي حصل فيها على منصب الرئيس.
وسبق لريكيلمي وأن توج بـ 12 لقبا برفقة بوكا جونيورز أبرز الدوري الأرجنتيني 5 مرات وكوبا ليبرتادوريس 3 مرات.
ولن يشارك بوكا جونيورز في كوبا لبرتادوريس في الموسم المقبل، بينما سيكتفي بالمشاركة في كوبا سود أمريكانا.
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