قرعة دوري الأبطال - مواجهة قوية لـ برشلونة.. ومتوازنة لـ ريال مدريد ومانشستر سيتي

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القرعة مباراة صعبة لبرشلونة ضد نابولي حامل لقب الدروي الإيطالي، بينما يلعب ريال مدريد ومانشستر سيتي في مواجهات متوازنة.

وسحب القرعة جون تيري أسطورة تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق.

وجاءت المواجهات بالكامل كالتالي:

بورتو × أرسنال.

نابولي × برشلونة.

باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد.

إنتر ميلان × أتليتكو مدريد.

بي إس في آيندهوفن × بروسيا دورتموند.

لاتسيو × بايرن ميونيخ.

كوبنهاجن × مانشستر سيتي.

لايبزج × ريال مدريد.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ 16 في أيام 13 و14 و20 و21 فبراير المقبل، بينما تقام مباريات العودة في أيام 5 و6 و12 و13 مارس.

ويحمل مانشستر سيتي لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية بالموسم الماضي ضد إنتر ميلان بهدف رودري.

وتقام المباراة النهائية في ملعب ويمبلي بمدينة لندن يوم 1 يونيو 2024.