انتهت - قرعة دوري أبطال أوروبا
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 12:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والدور المؤهل للدور الـ 16 في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
تبدأ قرعة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.
بداية الحفل بعد قليل
بداية القرعة
دخول جون تيري لسحب القرعة.
بدء تحديد المباريات.
بورتو × أرسنال.
نابولي × برشلونة.
باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد.
إنتر ميلان × أتليتكو مدريد.
بي إس في آيندهوفن × بروسيا دورتموند.
لاتسيو × بايرن ميونيخ.
كوبنهاجن × مانشستر سيتي.
لايبزج × ريال مدريد.
نهاية قرعة دوري أبطال أوروبا.
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