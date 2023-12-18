كرة يد - عبد الباري يكشف سبب استقالته من منصبه في الزمالك

كشف حمادة عبد الباري رئيس الجهاز الفني السابق لفريق اليد بنادي الزمالك عن أسباب تقديم استقالته وترك منصبه بالنادي.

وقال عبد الباري عبر قناة صدى البلد: "قدمت استقالتي من الزمالك لأحصل على استراحة محارب وأنا كنت أعرف أن الإدارة تريد تغيير بعض الأشخاص في جهاز كرة اليد ورحلت لأنهم استقدموا بعض الأشخاص أنا غير متوافق معهم".

وتابع "تقدمت بطلب لمجلس الإدارة بالحصول على بعض الأموال التي دفعتها من جيبي الشخصي من قبل والتي تعادل 2 مليون جنيه والتي دفعتها لماتيو جاياردو مدرب الفريق السابق من أجل أن نتمكن من المشاركة في البطولة العربية".

وشدد "تعرضت للتهميش خلال الفترة السابقة مع الإدارة الجديدة وكأني لست موجودا من الأساس".

وأضاف "أنا غير محسوب على مجلس الإدارة السابق، أنا محسوب فقط على كمال درويش ولكن المجلس السابق لم يرفض لي طلبا أبدا".

وكان FilGoal.com قد علم أن الزمالك قد استقر على تعيين مجدي أبو المجد مديرا فنيا جديدا للفريق مع استمرار أحمد رمضان في الجهاز الفني.