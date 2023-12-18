شوقي: لا أعرف سبب عدم تواجدي مع فيتوريا رغم الاتفاق.. وكيروش لم يشعر بالراحة مع اتحاد الكرة

شدد محمد شوقي المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر في الجهاز الفني لإيهاب جلال ومن قبله كارلوس كيروش على استيائه من الاستبعاد من الجهاز الفني لروي فيتوريا وعدم تواجده كمدرب لأحد منتخبات الناشئين.

وقال شوقي عبر قناة DMC: "في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2006، كنت موقوفا بسبب البطاقات الصفراء واتفقت مع حسام البدري على السفر مع الفريق لدعمه ولكن قبل ليلة واحدة من المباراة أخبرني إنه لا يوجد تذكرة متاحة من أجلي وحدثت مشكلة كبيرة بسبب ذلك الأمر ولكن مانويل جوزيه أصر على سفري مع الفريق وسافرت بالفعل".

وتابع "هدفي أن أكون الرجل الأول في التدريب أحد الأيام وتولي منصب المدير الفني".

وشدد "المساندة لكارلوس كيروش جاءت بعد النتيجة وهو كان مدرب منظم جدا ويحسب كل شيء ولكنه صدم من الكثير من الأشياء مثل جودة الملاعب ولكنه منظم جدا في المواعيد والربط بينه وبين اتحاد الكرة".

وكشف "كيروش كان يشعر بالغضب في بعض الأحيان بسبب بعض أعضاء اتحاد الكرة وتكوينه وبعضهم كانوا يهاجمونه قبل توليهم مناصبهم في اتحاد الكرة".

وأضاف "كنت أتمنى بقاء كيروش لأنه وضع خطة لتطوير منتخب مصر بجميع فئاته السنية ولكنه لم يكن يشعر بالراحة في التواجد مع اتحاد الكرة".

ويرى "إيهاب جلال تعرض للظلم وتمت إقالته هو في الطائرة وهذا حتى لا يليق باسم منتخب مصر ولكنه أصر على خوض مواجهة كوريا الجنوبية".

وأكد "محمد صلاح لا يتدخل في اختيارات المدربين أو اللاعبين في منتخب مصر ولن يقبل أي مدرب في العالم بذلك".

وأتم "لا أعرف سبب عدم تواجدي في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول مثلما تم الاتفاق معي بالفعل على الاستمرار مع روي فيتوريا ورغم أنه كان تصريح من أحد المسؤولين في الاتحاد، كما لا أعرف سبب استبعادي من الاختيارات لتولي مسؤولية تدريب أحد منتخبات الشباب على الرغم من الخبرة التي حصلت عليها".

ويتولى روي فيتورا تدريب منتخب مصر حاليا خلفا لإيهاب جلال ويعاونه في الجهاز الفني أيمن عبد العزيز.